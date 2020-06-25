Виплати пенсій в Україні за місяць збільшилися на 100 мільйонів

Пенсійний фонд України, який раніше спростував інформацію про підвищення виплат на 11%, 25 червня 2020 року, згідно з затвердженим графіком, завершив фінансування пенсій за місяць. В останній день перераховано 1,2 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду України (ПФУ).

Усього за червень на пенсії направлено 38,8 млрд грн, що на 100 млн грн більше, ніж у травні 2020 року.

Фінансування пенсій у червні. Інфографіка: ПФУ

Зазначимо, Пенсійного фонду України 25 травня 2020 року, згідно з затвердженим графіком, завершив фінансування пенсій за місяць.

Як повідомляли Українські Новини, за травень було профінансовано пенсій на суму 38,7 млрд грн. Ця сума менше, ніж у квітні (46,7 млрд грн), коли пенсіонери отримали разову допомогу по 1000 грн, на що було спрямовано 9,9 млрд грн.

Тим часом, через повені на заході України посилки і пенсії можуть доставляти із затримкою.