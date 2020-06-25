У 32 вчителів на Львівщині виявили COVID-19. Їх не допустили до проведення ЗНО

У 32 педагогів на Львівщині перед початком Зовнішнього незалежного тестування, перший етап якого розпочався сьогодні, виявили коронавірус.

Про це на своїй сторінці в Facebook розповів мер Львова Андрій Садовий.

Він розповів, що тест на COVID-19 провели для всіх вчителів. Тестування методом імуноферментного аналізу (ІФА) пройшли 1645 викладачів шкіл. Тих педагогів, чий тест виявився позитивним, до приведення проведення ЗНО не допустили, щоб не заразити учнів.

"Сьогодні маємо першу сесію ЗНО з математики. Всі 1645 вчителів, залучених до проведення оцінки, пройшли ІФА-тестування. 32 працівників замінили через хворобу. Наш обов'язок зробити все необхідне, щоб діти думали про навчання, а не хвилювалися про небезпеку зараження. Саме тому все організовано чітко за протоколом", — розповів мер.

Як повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський схвалив встановлення добровільності проходження зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) учнями, завершальними отримання загальної середньої освіти в 2019/2020 навчальному році, у зв'язку з коронавірусом.

31 тис. осіб зареєструвалися на зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) в Києві.