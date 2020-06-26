Найдешевший відпочинок на морі. Де провести відпустку на чорноморському узбережжі

Крім популярного відпочинку в Одесі, дн в цьому році багато людей та майже ніхто не дотримується карантину, а на пляжах немає вільного місця, на чорноморському узбережжі є інші цікаві не менш хороші місця для відпочинку, де менше людей, а ціни на житло та розваги значно дешевші, передають Українські Новини.

Кінбурнська коса

Для тих, хто мріє провести відпочинок подалі від суєти і багатолюдних пляжів, насолодитися морськими просторами і природою, можуть вибирати Кінбурнську косу. Це багатокілометрові піщані пляжі на Кінбурнському півострові в межах Миколаївської та Херсонської областей. Ширина коси 10 і довжина близько 40 кілометрів.

Кінбурнська коса З одного боку омивається морською водою, з іншого – прісними водами Дніпра, суша покрита трав'янистою рослинністю, сосновим і дубовим лісом. Через велику кількість цілющих трав Кінбурнську косу іноді називають аптекою під відкритим небом. У сосновому лісі багато білих грибів.

Кінбурнська коса. Фото: pro-tourism.com

Бази відпочинку і готелі

В селі Покровське пропонують бюджетні варіанти проживання, а також номери поліпшених категорій з вигодами, які значно дешевші, порівняно з популярними чорноморськими курортами. Туристам пропонують зупинитися на базах відпочинку, міні-готелях і гостьових будинках.

На відстані 800 метрів до моря пропонують базу відпочинку з кількома варіантами проживання. Серед них є номери з вигодами (душ, туалет, кондиціонер) та економні варіанти (зручності на території бази відпочинку). Тип розміщення: 2, 2 +1, 2 +2 Вартість проживання стартує від 90 гривень на добу з однієї людини.

Туристам також пропонують домашню кухню та триразове харчування, а також є можливість приготувати їжу самостійно (обладнані кухні з плитами, холодильниками, посудом, альтанками, мангалами).

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Кемпінг

Якщо не хочеться витрачати додатковий час на дорогу до моря, можна вибрати кемпінг, тобто наметове містечко біля самого моря.

Однак, забороняється встановлювати намети поза зоною кемпінгів. Порушників чекають штрафи. Серед зручностей: душ, вбиральня, Wi-Fi, а також є можливість замовити харчування.

Якщо плануєте відпочивати у своєму наметі, то необхідні також взяти з собою спальний мішок, килимок, ліхтарик.

Також відпочити можна на облаштованому наметовому містечку. Пропонують 2-х, 3-х, 4-х місні намети. У комплекті йдуть матраци, подушки, ковдри (постільна білизна надається за окрему плату). В середньому оренда палатки коштує від 100 грн на добу.

Намети розташовані вздовж берега моря, як для великих компаній, так і для малих. На території облаштовані гамаки, столи, лавки, мангали та місця для вогнища, а також вбиральні і душові кабіни.

В наметовому містечку пропонують і 3-разове харчування, а також є можливість приготувати їжу самостійно, на вогнищах і мангалі.

На Кінбурнській косі також є продуктові магазини. Однак, ціни там дорожчі, ніж на материку.

Кемпінг. Фото: veterdoit.com

Розваги та відпочинок

Частина півострова – біосферний заповідник. Крім флори і фауни, однією з головних туристичних визначних пам'яток Кінбурна є соляні промисли, де видобувають сіль відкритим способом.

На Кінбурнській косі також близько 150 водойм з грязями.

Відпочинок на Кінбурнській косі. Фото: khers-on.com

Недалеко від села Покровського збереглися залишки турецької фортеці, яка була зруйнована під час російсько-турецької війни. Ще одна споруда в пам'ять про ті часи – церква Святої Покрови в самому селі. Ще одну старовинну церкву на Кінбурнській косі можна побачити поблизу села Геройського.

Також туристи можуть замовити екскурсії або човен і відвідати колишнє давньогрецьке поселення Борисфен на острові Березань.

Як дістатися

Кінбурнська коса знаходиться в Очаківському районі Миколаївської області в приблизно 4-7 км від Очакова. Прямої дороги немає, добиратися потрібно катером з Очакова, автобусом або машиною з боку Херсона через село Геройське.

Раніше Українські Новини повідомляли, літню відпустку можна провести на менш популярних чорноморських курортах, де ціни за житло дешевші ніж в Одесі.

Під час літньої відпустки українці цікавляться зеленим туризмом – ціни на проживання та розваги в Карпатах влітку дешевша, ніж узимку.