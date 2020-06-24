У відпустку - на море. Скільки коштує і де відпочити на Чорному морі

Внутрішній туризм в Україні набирає обертів в той час, як розпочався літній сезон відпусток, а не всі популярні закордонні курорти готові приймати українських туристів через коронавірус. Одним з найпопулярніших напрямків літнього відпочинку стало чорноморське узбережжя, де вартість за проживання стартує від 600 гривень за 2 ночі з двох осіб, передають Українські Новини.

Вилкове – "Український Венеція"

В Одеській області можна відвідати унікальний місто Вилкове, на кордоні з Румунією. Воно розташоване на воді, саме тому отримало назву "Українська Венеція".

Замість звичного наземного транспорту - човен. Місто з усіх сторін омиває річка Дунай. Будинки розташовані на невеликих острівцях, штучних або природних з'єднуються мостами. 45% міста становить вода. На ній навіть вирощують виноград, з якого роблять специфічне вино.

Головна вулиця Вилкове – Білгородський канал – в 6 км впадає в Чорне море. Туди можуть відвести всіх бажаючих туристів.

Серед популярних пам'яток – рибалка. У водах водяться понад 100 видів риби, у тому числі й рідкісні.

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Дунайський біосферний заповідник

Також поруч з Вилкове розташований Дунайський біосферний заповідник має площу майже 50 тис. гектарів, вважається найбільш болотистим заповідником в Європі.

Частина заповідника увійшла в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Територія біосферного заповідника включає острови у верхніх і нижніх частинах Дунаю, зарості очерету на північ від Дунаю, водойми дельти і акваторію моря (2 км від берега).

У заповіднику ростуть сотні видів рідкісних рослин, екзотичних тварин і риб, багато з яких до списку зникаючих видів. Також європейські білі пелікани, орлани білохвості.

Дунайський біосферний заповідник. Фото: stejka.com

Вартість проживання

У Вилковому вартість проживання в готелі в середньому коштує від 1920 гривень з двох осіб за 3 дні і 2 ночі. Номер обладнаний усіма зручностями: телевізор, шафа, ванна кімната з засобами гігієни.

Відпочити можна і на узбережжі Чорного моря, в селі Приморське, розташованому за 16,4 кілометрів від Вилкового.

Вартість проживання за двомісний номер категорії "стандарт" стартує від 1600 гривень за двох на 3 дні і 2 ночі. Серед зручностей у номері: телевізор, холодильник, кухонний набір, ванна кімната і Wi-Fi.

Відпочинок на узбережжі Затоки

Серед популярних місць відпочинку, де набагато менше туристів, ніж, наприклад, в Одесі, це селище Затока. Курорт знаходиться за 60 кілометрів від Одеси на косі, що розділяє Чорне море і Дністровський лиман.

Вартість проживання в Затоці стартує від 600 гривень бюджетних номерах і від 1800 гривень в покращених категоріях. Так, за 3 дні і 2 ночі бюджетному номері, який вміщує двох осіб, доведеться заплатити мінімум 600 гривень. Серед зручностей у номері: вентилятор і вішалка для одягу.

Покращений номер категорії "напівлюкс" за 3 дні і 2 ночі коштує від 1800 гривень. Номер розрахований на 3 осіб. Серед зручностей: телевізор, кондиціонер і міні-бар.

Затока. Фото: aquaparkzatoka.com.ua

Аккерманська фортеця у Білгород-Дністровському

На морі можна не тільки відпочити, але і відвідати популярні туристичні об'єкти. На відстані в 21 кілометрі від Затоки розташоване місто Білгород-Дністровський, відомий своєю стародавньою фортецею на Півдні країни.

Аккерманська фортеця. Фото: myukraine.org.ua

Розташована на скелястому березі Дністровського лиману на місці Тіри – давньогрецького поліса V – IV ст. до н. е. Зміцнення формувалося протягом XIV – XV століть, належить до баштово-стінового типу. Фортеця складається з чотирьох частин: цитаделі або генуезького замку північного (гарнізонного), південного і портового дворів.

Сама стародавня цитадель, збудована у другій половині XIII – першій половині XIV ст. В південній оборонній стіні цитаделі влаштовані в'їзні ворота, а на замковому дворі розташовувалися пристінні житлові корпуси і каплиця.

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Вартість проживання

Вартість проживання в готелі стартує від 400 гривень за 3 дні і 2 ночі. Номер бюджетний і вміщує дві людини. Серед зручностей: телевізор, вішалка для одягу і білизну.

Раніше Українські Новини повідомляли, під час літньої відпустки вартість відпочинку в Карпатах дешевша, ніж взимку.

В Україні стає популярним різновид літнього відпочинку – внутрішній туризм. Одним з популярних напрямів зеленого туризму залишається заповідник "Асканія-Нова".