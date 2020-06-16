На Азовском побережье дешевле чем на Черноморском. Сколько стоит отдых на море на День Конституции

В то время, как на День Конституции украинцы будут иметь трехдневный уикенд, это отличная возможность отправиться в путешествие со всей семьей и отдохнуть на море. Українські Новини сделали подборку экономных и улучшенных вариантов проживания на Черноморском и Азовском побережье.

Система онлайн бронирования гостиниц Booking предлагает множество вариантов проживания на Черноморском и Азовском побережье. Средняя цена в Одессе за проживание в хостеле в двухместном номере стартует от 1200 гривен за двое суток, а на Азовском побережье – 700 гривен.

Стоимость проживания на Черноморском побережье в Одессе

Для тех, кто хочет отдохнуть с минимальными затратами, могут воспользоваться услугами хостелов, которых в Одессе множество: от экономных номеров до апартаментов.

Эконом-вариант проживания

Так, согласно данным Booking, в хостеле за 3 дня и 2 две ночи в двухместном номере категории "Стандарт" просят от 1200 гривен. Однако, все удобства общего пользования на территории хостела. Питание в стоимость не входит.

Средняя стоимость двухместного номера категории "Стандарт" стоит от 1600 гривен за двоих с проживанием 3 дня и 2 ночи. В стоимость не входит питание, а среди удобств в номере – шкаф, чайник, кондиционер, холодильник, обеденный стол, телевизор.

Одесские гостиницы категории "Стандарт"

В одесских отелях за двухместный номер категории "Стандарт" придется заплатить от 2250 гривен с проживанием 3 дня и 2 ночи. Питание в стоимость не включено, а номера оборудованы кондиционером, телевизором, письменным столом, холодильником и собственной ванной комнатой.

Номера улучшенных категорий

Для тех, кому дороже отдых по карману, могут воспользоваться не только услугами трехзвездочных отелей, но и выше. Так, проживание в номере категории "полулюкс" или "Апартаменты" 4-звездочного отеля стоит от 4600 гривен за 2 ночи и 3 дня на двух человек. Однако, за завтрак придется заплатить минимум 275 гривен на 1 человека. Среди удобств: кондиционер, собственная ванная комната со средствами гигиены, телевизор с плоским экраном, укомплектованная кухня.

Отдых на Черном море. Фото: mag.relax.ua

Стоимость проживания на Азовском побережье

Один из известных и популярных курортов Азовского побережья – Бердянск. По сравнению с Черноморским побережьем, цены на Азовском море несколько ниже.

Экономные варианты проживания

Стоимость проживания в хостелах и гостевых домах стоит от 700 гривен на двух человек и 800 за трех человек на 3 дня и две ночи. В стоимость не входит питание, а удобства – общие для всех на территории хостела.

Также хостелы предлагают двухместный номер категории "Делюкс". Средняя цена стоит от 1100 гривен. Цена указана за 2 человек с проживанием на 3 дня и 2 ночи. Среди удобств в номере: телевизор, холодильник, белье, шкаф.

Проживание в номере категории "Стандарт"

Двухместный номер стоит в среднем от 1200 гривен за 3 дня и 2 ночи на двоих человек. Завтрак в стоимость не входит, а удобства зачастую общие для всех жителей отеля.

Номера улучшенных категорий

Двухместный номер категории "Делюкс" стоит за три дня и 2 ночи от 2400 гривен за двух человек.

За "апартаменты" придется заплатить минимум 3960 за 3 дня и 2 ночи на двоих. Зачастую номера оснащены телевизором с плоским экраном, спутниковым телевидением и собственной ванной комнатой.

Отдых на Азовском море. Фото: rent.ua

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