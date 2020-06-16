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  • На Азовском побережье дешевле чем на Черноморском. Сколько стоит отдых на море на День Конституции
16 июня 2020, вторник, 06:15 704
Туризм 2020-06-16T06:15:01+03:00
Українські Новини
На Азовском побережье дешевле чем на Черноморском. Сколько стоит отдых на море на День Конституции

На Азовском побережье дешевле чем на Черноморском. Сколько стоит отдых на море на День Конституции

Ирина Николенко
День Конституции, Черноморское побережье, Азовское побережье, Выходные в июне, Отдых на море, Отпуск в Украине
Отдых на море 2020. Фото: bestkv.com
Отдых на море 2020. Фото: bestkv.com

В то время, как на День Конституции украинцы будут иметь трехдневный уикенд, это отличная возможность отправиться в путешествие со всей семьей и отдохнуть на море. Українські Новини сделали подборку экономных и улучшенных вариантов проживания на Черноморском и Азовском побережье.

Система онлайн бронирования гостиниц Booking предлагает множество вариантов проживания на Черноморском и Азовском побережье. Средняя цена в Одессе за проживание в хостеле в двухместном номере стартует от 1200 гривен за двое суток, а на Азовском побережье – 700 гривен.

Стоимость проживания на Черноморском побережье в Одессе

Для тех, кто хочет отдохнуть с минимальными затратами, могут воспользоваться услугами хостелов, которых в Одессе множество: от экономных номеров до апартаментов.

Эконом-вариант проживания

  • Так, согласно данным Booking, в хостеле за 3 дня и 2 две ночи в двухместном номере категории "Стандарт" просят от 1200 гривен. Однако, все удобства общего пользования на территории хостела. Питание в стоимость не входит.
  • Средняя стоимость двухместного номера категории "Стандарт" стоит от 1600 гривен за двоих с проживанием 3 дня и 2 ночи. В стоимость не входит питание, а среди удобств в номере – шкаф, чайник, кондиционер, холодильник, обеденный стол, телевизор.

Одесские гостиницы категории "Стандарт"

В одесских отелях за двухместный номер категории "Стандарт" придется заплатить от 2250 гривен с проживанием 3 дня и 2 ночи. Питание в стоимость не включено, а номера оборудованы кондиционером, телевизором, письменным столом, холодильником и собственной ванной комнатой.

Номера улучшенных категорий

Для тех, кому дороже отдых по карману, могут воспользоваться не только услугами трехзвездочных отелей, но и выше. Так, проживание в номере категории "полулюкс" или "Апартаменты" 4-звездочного отеля стоит от 4600 гривен за 2 ночи и 3 дня на двух человек. Однако, за завтрак придется заплатить минимум 275 гривен на 1 человека. Среди удобств: кондиционер, собственная ванная комната со средствами гигиены, телевизор с плоским экраном, укомплектованная кухня.

Отдых на Черном море. Фото: mag.relax.uaОтдых на Черном море. Фото: mag.relax.ua

Стоимость проживания на Азовском побережье

Один из известных и популярных курортов Азовского побережья – Бердянск. По сравнению с Черноморским побережьем, цены на Азовском море несколько ниже.

Экономные варианты проживания

  • Стоимость проживания в хостелах и гостевых домах стоит от 700 гривен на двух человек и 800 за трех человек на 3 дня и две ночи. В стоимость не входит питание, а удобства – общие для всех на территории хостела.
  • Также хостелы предлагают двухместный номер категории "Делюкс". Средняя цена стоит от 1100 гривен. Цена указана за 2 человек с проживанием на 3 дня и 2 ночи. Среди удобств в номере: телевизор, холодильник, белье, шкаф.

Проживание в номере категории "Стандарт"

Двухместный номер стоит в среднем от 1200 гривен за 3 дня и 2 ночи на двоих человек. Завтрак в стоимость не входит, а удобства зачастую общие для всех жителей отеля.

Номера улучшенных категорий

Двухместный номер категории "Делюкс" стоит за три дня и 2 ночи от 2400 гривен за двух человек.

За "апартаменты" придется заплатить минимум 3960 за 3 дня и 2 ночи на двоих. Зачастую номера оснащены телевизором с плоским экраном, спутниковым телевидением и собственной ванной комнатой.

Отдых на Азовском море. Фото: rent.uaОтдых на Азовском море. Фото: rent.ua

Ранее Українські Новини сообщали, во время выходных на День Конституции туроператоры предлагают посетить самые популярные маршруты внутреннего туризма.

Во время летнего отпуска можно отправиться в путешествие в Житомирскую область, в которой множество интересных исторических памятников и красивых пейзажей.

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