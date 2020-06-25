Кабмін створив секретаріат мовного омбудсмена

У той час, як депутати планують змінити мовний закон, Кабінет Міністрів створив секретаріат уповноваженого із захисту державної мови та затвердив граничну чисельність його працівників у 50 осіб, після того, як звільнив мовного омбудсмена Тетяну Монахову.

Відповідну постанову Кабмін прийняв на засіданні в четвер, передають Українські Новини.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, коментуючи це рішення, нагадав, що Тетяна Монахова подала у відставку з посади уповноваженого із захисту державної мови через те, що протягом пів року не могла виконувати свої обов'язки через відсутність апарату та офісу.

Ткаченко пообіцяв, що найближчим часом нова кандидатура на цю посаду буде визначена й подана на розгляд уряду.

Як повідомляли Українські Новини, наприкінці квітня Монахова повідомила, що вирішила звільнитися через те, що близько пів року витрачала власні кошти з робочою метою через зволікання уряду зі створенням секретаріату уповноваженого та відсутністю фінансування. У державному бюджеті на 2020 рік на фінансування мовного омбудсмена та його секретаріату передбачено 15,9 млн гривень.