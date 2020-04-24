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24 квітня 2020, пʼятниця, 21:11 37
Політика 2020-04-24T22:45:02+03:00
Українські Новини
Мовний омбудсмен Монахова вирішила звільнитися

Мовний омбудсмен Монахова вирішила звільнитися

Надежда Комендантова
Омбудсмен, Звільнення з посади, Тетяна Монахова, Мовний омбудсмен
Тетяна Монахова. Скріншот
Тетяна Монахова. Скріншот "Країни"

Після того, як стало відомо, що Кабмін хоче зменшити на 1,6 млн гривень витрати на роботу мовного омбудсмена, уповноважений із захисту державної мови Тетяна Монахова вирішила звільнитися.

Про це вона повідомила в інтерв'ю виданню Opinion, передають Українські Новини.

"Я довго терпіла, поки була ілюзія, що повільно, але впевнено я йду до мети... А коли після стількох моїх зусиль питання про створення секретаріату нарешті був винесений на голосування Кабміну, а потім раптово в день голосування викреслений з порядку денного, я остаточно переконалася, що мова йде про відсутність політичної волі. Я зрозуміла, що всі мої дії заблоковані. Продовжувати приймати на себе відповідальність за те, на що ніяк не можеш вплинути, просто безглуздо", - сказала вона.

За словами Монахової, вона близько півроку витрачала власні кошти на робочі цілі, так як без створення секретаріату уповноваженого по захисту мови не виділялося фінансування.

"Майже півроку я тільки витрачала власні кошти на поїздки з Миколаєва в Київ, оренду там житла. Без секретаріату неможливо отримати фінансування... За цей період я витратила близько 30 тис. гривень із сімейного бюджету на свою роботу", - зазначила вона.

За цей час, за словами Монахової, було проведено безліч консультацій з юристами Верховної Ради та Кабінету Міністрів про створення секретаріату уповноваженого, розроблено проекти постанов Кабміну, а також направлені звернення до депутатів з проханнями про допомогу.

Як інформували Українські Новини, депутат Верховної Ради України Максим Бужанський (фракція "Слуга народу") назвав наміри Урядового уповноваженого із захисту державної мови Тетяни Монаховой штрафувати за недотримання положень закону про тотальну українізацію навіть дитячі гуртки "пекельним ганебним маячнею". А відомий підприємець і меценат Олександр Меламуд досить різко висловився з приводу ініціативи мовного омбудсмена Тетяни Монаховой, яка заявила, що за недотримання положень закону про тотальну українізацію штрафи будуть діяти навіть для дитячих гуртків.

27 листопада Кабмін призначив Монахову на посаду уповноваженого із захисту державної мови.

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