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27 березня 2020, пʼятниця, 15:54 4
Кабмін 2020-03-27T17:23:14+02:00
Українські Новини
Кабмін хоче зменшити на 1,6 млн грн витрати на роботу мовного омбудсмена

Кабмін хоче зменшити на 1,6 млн грн витрати на роботу мовного омбудсмена

Таня Войтюк
Кабмін, фінансування, Держбюджет, Мовний омбудсмен
Кабмін
Кабмін

Кабінет Міністрів попередньо пропонує Верховній Раді скоротити фінансування Українського культурного фонду і в зв'язку з цим зменшити бюджет, виділений на забезпечення мовного омбудсмена.

Про це йдеться у пропозиціях Кабміну, які обговорюються з керівництвом Ради і парламентських фракцій, текст якого мають Українські Новини.

14 листопада в парламенті був прийнятий держбюджет на 2020 рік, в якому передбачалося фінансування функціонування Українського культурного фонду. Однак, згідно з пропонованими змінами передбачається встановити суттєво зменшити витрати.

На забезпечення роботи мовного омбудсмена в 2020 було передбачено 17,5 млн гривень, а в нових змінах пропонується зменшення бюджету на 1,6 млн грн до 15,9 млн, з яких 12,2 млн передбачено на оплату праці омбудсмена та його секретаріату.

Як повідомляли Українські Новини, голова Ради Дмитро Разумков заявив, що проект змін Кабміну до держбюджету на 2020 рік не є остаточним.

23 березня Кабмін перейменував Міністерство культури, молоді і спорту Міністерство культури та інформаційної політики.

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