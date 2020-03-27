Кабмін хоче зменшити на 1,6 млн грн витрати на роботу мовного омбудсмена

Кабінет Міністрів попередньо пропонує Верховній Раді скоротити фінансування Українського культурного фонду і в зв'язку з цим зменшити бюджет, виділений на забезпечення мовного омбудсмена.

Про це йдеться у пропозиціях Кабміну, які обговорюються з керівництвом Ради і парламентських фракцій, текст якого мають Українські Новини.

14 листопада в парламенті був прийнятий держбюджет на 2020 рік, в якому передбачалося фінансування функціонування Українського культурного фонду. Однак, згідно з пропонованими змінами передбачається встановити суттєво зменшити витрати.

На забезпечення роботи мовного омбудсмена в 2020 було передбачено 17,5 млн гривень, а в нових змінах пропонується зменшення бюджету на 1,6 млн грн до 15,9 млн, з яких 12,2 млн передбачено на оплату праці омбудсмена та його секретаріату.

Як повідомляли Українські Новини, голова Ради Дмитро Разумков заявив, що проект змін Кабміну до держбюджету на 2020 рік не є остаточним.

23 березня Кабмін перейменував Міністерство культури, молоді і спорту Міністерство культури та інформаційної політики.