Депутати збирають круглий стіл, щоб змінити мовний закон, - Ткаченко

Голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що мовний закон, який прийняв минулий склад Верховної Ради, викликає багато ризиків для суспільства в цілому і для нових депутатів.

Про це Ткаченко сказав в інтерв'ю "Главкому".

"Щодо цього мовного закону є питання, скажімо, штрафи за використання мови у сфері послуг", – сказав він.

За словами Ткаченка, нардепи на базі комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики розпочали підготовку до національного круглого столу щодо мовного питання. Таким чином законодавці хочуть знайти компромісний підхід, який би об’єднував країну.

"Це непросте питання. Ми будемо до цієї дискусії залучати фахівців, науковців, експертів. Тому, якщо розпочинати цю дискусію і йти вперед, то потрібно чітко усвідомлювати всі ризики, з якими ми можемо стикнутися. Така дискусія незабаром розпочнеться. Принаймні, вчені, до яких ми звернулися з такою ідеєю, відреагували: слава богу, нарешті можна почати. Суспільство давно вже чекає відвертої, але спокійної розмови з цього питання. Якщо робити зміни, то лише комплексно, не вибірково. Тому ми в цьому законі про медіа практично не торкалися мови", – сказав Ткаченко.

Ткаченко також прокоментував скандальні висловлювання продюсерка серіалів "1+1" Олени Єремєвої, яка заявила, що для неї непросто "знайти тональність української мови, щоб глядач її сприймав". Ткаченко переконаний, що її слова були вирвані з контексту. "Вона пояснювала економіку серіалів і яким чином вона працює. Олена не торкалася мовного питання", – переконує нардеп, який раніше керував холдингом "1+1" мільярдера Ігоря Коломойського.

Як повідомляли Українські Новини, у квітні 2019 року Володимир Зеленський заявив, що має намір ретельно проаналізувати закон про функціонування української мови на дотримання конституційних прав усіх українців відразу після вступу на посаду Президента.

Раніше Рада заснувала Нацкомісію зі стандартів державної мови, яка буде встановлювати правопис.