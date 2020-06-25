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25 червня 2020, четвер, 19:16 6
Суспільство 2020-06-25T20:15:01+03:00
Українські Новини
Загибель цуценят на рейсі МАУ. У Держпродспоживслужбі повідомили, що до польоту вони були здорові

Загибель цуценят на рейсі МАУ. У Держпродспоживслужбі повідомили, що до польоту вони були здорові

Валерия Драгомирова
Собаки, МАУ, зоозахисники, Загибель цуценят
Собака. Фото: pixabay
Собака. Фото: pixabay

У той час, як міністр юстиції Денис Малюська не зміг купити конфіскованого собаку на аукціоні, Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів констатувала, що всі тварини, яких авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" перевозила з Києва в Торонто, були клінічно здоровими до польоту.

Про це йдеться в повідомленні відомства, передають "Українські Новини".

"При оформленні було перевірено відповідність супровідних ветеринарних документів, наявність інформації про відповідні щеплення та обробку. За результатами огляду було встановлено, що тварини клінічно здорові. Після чого власники тварин передали їх для завантаження в літак працівниками аеропорту та авіакомпанії", - сказано в ньому.

Наголошується, що при перевезенні тварин існують обов'язкові до виконання перевізником міжнародні норми авіаційних перевезень, які передбачають лист перевірки готовності вантажу до перевезення (чек-лист) за підписом авіакомпаній або компаній наземного обслуговування, відповідальних за готовність.

Однією з версій загибелі тварин є асфіксія внаслідок порушення кондиціонування багажного відділення літака (неправильне розміщення кліток).

Офіційні звернення ветеринарної служби Торонто з цього приводу відсутні.

При цьому Держпродпотребслужба заявила, що виникнення такої ситуації є абсолютно неприпустимою, оскільки літак "Boeing 767", в якому перевозилися тварини, повністю вентилюється і є температурно регульованим, що забезпечується конструктивом повітряного судна.

Як повідомляли "Українські Новини", президент Асоціації зоозахисних організацій України Ася Серпінська вважає, що 500 цуценят, 38 з яких загинули на рейсі "Київ - Торонто", який виконувався авіакомпанією "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), переправляли заводчики, щоб продати в Канаді за великі гроші.

Поліція Київської області розслідує загибель 38 цуценят на рейсі "Торонто - Київ", який здійснювався МАУ.

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