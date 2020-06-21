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21 червня 2020, неділя, 14:15 17
Силові структури 2020-06-21T16:45:02+03:00
Українські Новини
Поліція почала розслідувати справу про загибель 38 цуценят на рейсі МАУ "Київ – Торонто"

Поліція почала розслідувати справу про загибель 38 цуценят на рейсі МАУ "Київ – Торонто"

Ирина Николенко
МАУ, кримінальна відповідальність, Жорстоке поводження з тваринами, Нацполіція України
Нацполіція відкрила кримінальну справу про загибель 38 цуценят. Фото: pixabay
Нацполіція відкрила кримінальну справу про загибель 38 цуценят. Фото: pixabay

Правоохоронці Київської області почали розслідувати справу про загибель 38 цуценят на рейсі "Торонто – Київ", який виконувала авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ). Про це йдеться в повідомленні поліції Київської області.

"В засобах масової інформації з'явилася публікація про те, що тиждень тому в міжнародному аеропорту Торонто приземлився авіарейс, сполученням "Київ – Торонто", де перебували 500 цуценят. З них 38 собак загинули, інші постраждали від зневоднення", – йдеться в повідомленні.

Поліція встановила, що даний рейс перевозив 92 пасажири і 3 тонни вантажів, включаючи тварин.

"За даним фактом поліція Київської області за процесуальним погодженням прокуратури міста Бориспіль відкрила кримінальну справу за фактом жорстокого поводження з тваринами, ст. 299 Кримінального кодексу України", – повідомляє поліція.

Слідство має встановити умови транспортування тварин і причини, які могли б спричинити загибель цуценят.

Авіакомпанія МАУ висловлює свої співчуття у зв'язку із загибеллю тварин і працює з місцевою владою для з'ясування ситуації та недопущення подібного надалі.

Як повідомляли Українські Новини, раніше президент МАУ Євген Дихне заявив, що авіакомпанія має намір закрити продаж квитків до 1 серпня.

Екс-главу Офісу президента Андрія Богдана хочуть притягнути до відповідальності за жорстоке поводження з тваринами.

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