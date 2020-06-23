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23 червня 2020, вівторок, 15:01 10
Суспільство 2020-06-23T16:45:02+03:00
Українські Новини
У МАУ не знають причину загибелі 13 із 38 загиблих на борту літака цуценят

У МАУ не знають причину загибелі 13 із 38 загиблих на борту літака цуценят

Кира Молчанова
Собаки, МАУ, загибель тварин
Щеня. Фото: pixabay
Щеня. Фото: pixabay

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" заявляє, що керівник дирекції з вантажних перевезень і логістики відсторонений після загибелі тварин під час виконання рейсу з Києва в Торонто (Канада) 13 червня, водночас причина загибелі цуценят не встановлена.

Про це йдеться в повідомленні МАУ, передають Українські Новини.

"На жаль, причина загибелі тварин не встановлено. Підставою для її встановлення є звіт, який видається канадською ветеринарною службою", - сказано в ньому.

В той же час в авіакомпанії розпочато власне службове розслідування, під час якого усунули керівника дирекції з вантажних перевезень і логістики, а також за власним рішенням МАУ наклала ембарго на перевезення тварин повітряними суднами Boeing 767 з 19 червня.

Наголошується, що МАУ регулярно проходить аудит IOSA за стандартами безпеки польотів і стандартів, що регулюють, у тому числі перевезення тварин, і регулярно здійснює перевезення тварин на замовлення вантажовідправників в Північну Америку, Канаду, Ізраїль.

Авіакомпанія зазначила, що всі тварини мали комерційне призначення і 1 тварина летіла з пасажиром.

Згідно з повідомленням, перевезення породистих цуценят, особливо брахоцефалів, до яких відносяться в тому числі французькі бульдоги, має певні ризики, які знають і розуміють власники цих тварин.

МАУ констатувала, що 559 собак і 89 котів відправлялися вантажовідправниками як комерційний живий вантаж, вони перебували в 337 клітках.

Розміщення тварин у клітках більш як 1 дозволяється, якщо вони можуть вільно рухатися і переміщатися.

Перевезення великої кількості тварин стало можливим, оскільки рейс був евакуаційним, кількість пасажирів на рейсі становила 92 при 272 доступних пасажирських кріслах.

"Вантажний відсік літака B767 внаслідок малої кількості пасажирів мав вільні ємності. Вантажний салон літака Boeing 767, в якому перевозилися тварини (передній, задній і балковий вантажний відсік) повністю вентилюються і є температурно регульованими, що забезпечується конструктивом повітряного судна. Тому будь-які маніпуляції про відсутність повітря або неробочі системи кондиціонування виключаються авіакомпанією", - прокоментувала МАУ.

МАУ наголосила, що стан тварин під час перельоту обумовлений великою кількістю факторів, у тому числі умовами транспортування і утримання тварин до передачі авіакомпанії від вантажовідправників.

Як повідомляли Українські Новини, президент Асоціації зоозахисних організацій України Ася Серпінська вважає, що 500 щенят, 38 з яких загинули на рейсі "Київ - Торонто", який виконувався авіакомпанією "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), переправляли заводчики, щоб продати в Канаді за великі гроші.

Раніше президент МАУ Євген Дихне заявив, що авіакомпанія має намір закрити продаж квитків до 1 серпня.

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