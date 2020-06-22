Смерть цуценят на рейс МАУ. Тварин переправляли для продажу в Канаді

В той час, як поліція почала розслідувати справу про загибель 38 цуценят на рейсі "Київ - Торонто", який виконувався авіакомпанією "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), президент Асоціації зоозахисних організацій України Ася Серпінська вважає, що 500 щенят, 38 з яких загинули на цьому рейсі переправляли заводчики, щоб продати в Канаді за великі гроші.

Про це вона повідомила у коментарі Українським Новинам.

"З вірогідністю 99%, це заводчики, які хотіли велику партію собак переправити до Канади, щоб там продати за великі гроші. Це заводчики, у яких немає ліцензії, тому що у нас вона не передбачена законом, як-небудь напхали, щоб подешевше переправити до Канади цих нещасних собак, не подбавши про воду та всі необхідні умови", - сказала вона.

Зоозахисниця зазначила, що якщо і переправляти тварин, то їх потрібно забезпечити водою, а також утримувати в приміщенні, яке добре провітрюється, там має бути вентиляція.

"Я думаю, що це комерція, тому що зоозахисники не оперують такою кількістю тварин. І вони в основному займаються безпритульними тваринами, яких потрібно рятувати – на вулиці від автомобілів, від жорстокості людей, догхантерів, отруєння і так далі… Це, швидше за все, заводчики, які нелегально розводять. За кордоном породисті тварини дуже дорогі – в 10 або навіть 20 разів дорожче, ніж у нас", - зазначила вона.

Також Серпінська сказала, що тварин зазвичай перевозять в невеликій кількості.

"Буває, деякі організації із захисту тварин переправляють бездомних тварин з України в інші країни, де гуманно ставляться до тварин. Але не в таких кількостях, може 2-5 собак. В основному, їх в Європу переправляють: Німеччину, Польщу, Австрію. Але це одиничні випадки, і там маленька кількість тварин. Це бездомні собачки, яких наші громадяни не хочуть поселити у себе вдома. А в Європі люди більш схильні брати собак з притулків, ніж породистих. Тому, вони готові брати собак, яких доставляють зоозахисні організації з України", - зазначила вона.

Також зоозахисниця сказала, що вперше чує, щоб доставляли тварин в Канаду, ще й в такій кількості.

"Це дуже складно, це загрожує життю тварин. Як це може бути? За це мають нести відповідальність. Потрібно, щоб і канадська поліція підняла це питання. Там закони про захист тварин більш дієві, ніж у нас", - вважає вона.

Крім цього, вона зазначив, що статус тварини в Цивільному кодексі Україні позначений як річ.

Як повідомляли Українські Новини, Мін'юст раніше відібрав у господаря собаку за борги і продав з аукціону.