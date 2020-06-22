підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
22 червня 2020, понеділок, 21:00 4
Суспільство 2020-06-22T22:54:36+03:00
Українські Новини
Смерть цуценят на рейс МАУ. Тварин переправляли для продажу в Канаді

Смерть цуценят на рейс МАУ. Тварин переправляли для продажу в Канаді

Елена Новикова
Собаки, МАУ, зоозахисники
Щеня. Фото: pixabay
Щеня. Фото: pixabay

В той час, як поліція почала розслідувати справу про загибель 38 цуценят на рейсі "Київ - Торонто", який виконувався авіакомпанією "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), президент Асоціації зоозахисних організацій України Ася Серпінська вважає, що 500 щенят, 38 з яких загинули на цьому рейсі переправляли заводчики, щоб продати в Канаді за великі гроші. 

Про це вона повідомила у коментарі Українським Новинам.

"З вірогідністю 99%, це заводчики, які хотіли велику партію собак переправити до Канади, щоб там продати за великі гроші. Це заводчики, у яких немає ліцензії, тому що у нас вона не передбачена законом, як-небудь напхали, щоб подешевше переправити до Канади цих нещасних собак, не подбавши про воду та всі необхідні умови", - сказала вона.

Зоозахисниця зазначила, що якщо і переправляти тварин, то їх потрібно забезпечити водою, а також утримувати в приміщенні, яке добре провітрюється, там має бути вентиляція.

"Я думаю, що це комерція, тому що зоозахисники не оперують такою кількістю тварин. І вони в основному займаються безпритульними тваринами, яких потрібно рятувати – на вулиці від автомобілів, від жорстокості людей, догхантерів, отруєння і так далі… Це, швидше за все, заводчики, які нелегально розводять. За кордоном породисті тварини дуже дорогі – в 10 або навіть 20 разів дорожче, ніж у нас", - зазначила вона.

Також Серпінська сказала, що тварин зазвичай перевозять в невеликій кількості.

"Буває, деякі організації із захисту тварин переправляють бездомних тварин з України в інші країни, де гуманно ставляться до тварин. Але не в таких кількостях, може 2-5 собак. В основному, їх в Європу переправляють: Німеччину, Польщу, Австрію. Але це одиничні випадки, і там маленька кількість тварин. Це бездомні собачки, яких наші громадяни не хочуть поселити у себе вдома. А в Європі люди більш схильні брати собак з притулків, ніж породистих. Тому, вони готові брати собак, яких доставляють зоозахисні організації з України", - зазначила вона.

Також зоозахисниця сказала, що вперше чує, щоб доставляли тварин в Канаду, ще й в такій кількості.

"Це дуже складно, це загрожує життю тварин. Як це може бути? За це мають нести відповідальність. Потрібно, щоб і канадська поліція підняла це питання. Там закони про захист тварин більш дієві, ніж у нас", - вважає вона.

Крім цього, вона зазначив, що статус тварини в Цивільному кодексі Україні позначений як річ.

Як повідомляли Українські Новини, Мін'юст раніше відібрав у господаря собаку за борги і продав з аукціону.

Більше новин про: Собаки МАУ зоозахисники

В Україні зросла кількість областей, які не готові до пом'якшення карантину
Ризики більш негативного і тривалого впливу пандемії COVID-19 на економіку зберігаються, — НБУ
Новини
Іран передасть "чорні скриньки" збитого літака МАУ у Францію 22:05
Печерський районний суд відмовив у знятті арешту з суднобудівного заводу "Океан". Що це означає для підприємства? 21:55
Постраждалих в результаті зсуву немає. Фото: dsns.gov.ua
В Івано-Франківській області стався зсув: від транспорту відрізані села 21:47
У Львівській області відновлюють пасажирські перевезення 21:36
Смерть цуценят на рейс МАУ. Тварин переправляли для продажу в Канаді 21:00
більше новин
Рейдерське захоплення КЕВРЗ: співробітники відмовилися заходити на завод до повернення законного керівництва 11:09
Деркач оприлюднив нову порцію записів розмов "голосів, схожих на Байдена і Порошенка" 16:45
Вибух на Позняках: Віталій Кличко пообіцяв тимчасове житло постраждалим 15:10
Бахматюк вимагає від Венедіктової виконання рішення суду про закриття сфабрикованої справи проти нього 12:09
В.о. голови "УЗ" Іван Юрик намагається витягнути з кишень українців 100 млн шляхом махінацій на тендерах, — ЗМІ 11:20 Документ
більше новин
Рейдерське захоплення КЕВРЗ: співробітники відмовилися заходити на завод до повернення законного керівництва 11:09
Народні депутати вимагають у Шмигаля звільнити голову космічної агенції Усова 09:15 Документ
3 депутати пропонують Раді ввести штрафи за велику заборгованість за компослуги в 20-50% 08:37
Куди українці можуть полетіти 22 червня: список доступних авіарейсів з аеропортів "Київ" і "Бориспіль" 11:55
Зеленський схвалив добровільне проходження ЗНО для випускників шкіл у 2020 році 13:27
більше новин
Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки дозволила провести ЗНО
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok