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25 червня 2020, четвер, 17:27 8
Економіка 2020-06-25T20:00:03+03:00
Українські Новини
Обраний новий голова спостережної ради "Укрнафти"

Обраний новий голова спостережної ради "Укрнафти"

Григорий Яковенко
Укрнафта, спостережна рада, Микола Гавриленко
Укрнафта. Фото: 24
Укрнафта. Фото: 24

Директор з управління дивізіоном "Нафта" групи "Нафтогаз" Микола Гавриленко очолив наглядову раду найбільшої нафтовидобувної компанії "Укрнафта" після того, як "Нафтогаз України" відкликав Юрія Вітренка зі складу спостережної ради "Укрнафти".

Про це Українським Новинам повідомило джерело на ринку.

"Сьогодні пройшло засідання наглядової ради та головою обраний Гавриленко", - повідомив співрозмовник агентства.

Інших подробиць він не повідомив.

10 червня 2020 року Гавриленко, як представник "Нафтогазу" замінив у наглядовій раді "Укрнафти" Юрія Вітренка, який і був головою наглядової ради компанії.

Як повідомляли Українські Новини, Коболєв прокоментував звільнення Вітренко.

Раніше "Нафтогаз" відкликав Юрія Вітренка зі складу Наглядової ради "Укрнафти".

Раніше Юрій Вітренко звинуватив голову правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва в некомпетентності і назвав ініціатором свого звільнення.

На думку колишнього глави дивізіону "Інтегрований газовий бізнес" групи "Нафтогаз" Андрія Фаворова, звільнення Юрія Вітренко з посади виконавчого директора Національної акціонерної компанії (НАК) "Нафтогаз України" пов'язано з тим, що він вже півтора року був найбільш деструктивним і токсичним персонажем в компанії.

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