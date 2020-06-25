Обраний новий голова спостережної ради "Укрнафти"

Директор з управління дивізіоном "Нафта" групи "Нафтогаз" Микола Гавриленко очолив наглядову раду найбільшої нафтовидобувної компанії "Укрнафта" після того, як "Нафтогаз України" відкликав Юрія Вітренка зі складу спостережної ради "Укрнафти".

Про це Українським Новинам повідомило джерело на ринку.

"Сьогодні пройшло засідання наглядової ради та головою обраний Гавриленко", - повідомив співрозмовник агентства.

Інших подробиць він не повідомив.

10 червня 2020 року Гавриленко, як представник "Нафтогазу" замінив у наглядовій раді "Укрнафти" Юрія Вітренка, який і був головою наглядової ради компанії.

Як повідомляли Українські Новини, Коболєв прокоментував звільнення Вітренко.

Раніше "Нафтогаз" відкликав Юрія Вітренка зі складу Наглядової ради "Укрнафти".

Раніше Юрій Вітренко звинуватив голову правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва в некомпетентності і назвав ініціатором свого звільнення.

На думку колишнього глави дивізіону "Інтегрований газовий бізнес" групи "Нафтогаз" Андрія Фаворова, звільнення Юрія Вітренко з посади виконавчого директора Національної акціонерної компанії (НАК) "Нафтогаз України" пов'язано з тим, що він вже півтора року був найбільш деструктивним і токсичним персонажем в компанії.