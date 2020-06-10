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  • "Нафтогаз України" відкликав Юрія Вітренка зі складу наглядової ради "Укрнафти"
10 червня 2020, середа, 18:37 6
Економіка 2020-06-10T20:15:02+03:00
Українські Новини
"Нафтогаз України" відкликав Юрія Вітренка зі складу наглядової ради "Укрнафти"

"Нафтогаз України" відкликав Юрія Вітренка зі складу наглядової ради "Укрнафти"

Кира Молчанова
Укрнафта, Нафтогаз, Юрій Вітренко
Юрій Вітренко. Фото: ug-gaz
Юрій Вітренко. Фото: ug-gaz

НАК "Нафтогаз України" відкликав Юрія Вітренка зі складу Наглядової ради "Укрнафти" після того, як Вітренко збрехав про розмір власної премії.

Про це Українським Новинам повідомило джерело на нафтогазовому ринку.

"Сьогодні Нафтогаз відкликав Вітренка з наглядової ради "Укрнафти"", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, замість Вітренко до складу наглядової ради "Укрнафти" від НАК призначено директора нафтового дивізіону Нафтогазу Микола Гавриленко.

Як повідомляли Українські Новини, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" має намір звільнити виконавчого директора групи компанії Юрія Вітренка.

Раніше Юрій Вітренко звинуватив голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва в некомпетентності і назвав ініціатором свого звільнення.

На думку колишнього глави дивізіону "Інтегрований газовий бізнес" групи "Нафтогаз" Андрія Фаворова, звільнення Юрія Вітренка з посади виконавчого директора Національної акціонерної компанії (НАК) "Нафтогаз України" пов'язано з тим, що він вже півтора року був найдеструктивнішим і токсичним персонажем в компанії.

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