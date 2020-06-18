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18 червня 2020, четвер, 17:56 9
Економіка 2020-06-18T18:31:34+03:00
Українські Новини
Коболєв прокоментував звільнення Вітренка

Коболєв прокоментував звільнення Вітренка

Григорий Яковенко
Нафтогаз, Андрій Коболєв, Юрій Вітренко
Андрій Коболєв. Фото: YES
Андрій Коболєв. Фото: YES

"Незалежно від прізвища людини в організації, організація завжди робить прагматичний вибір. Він полягає в тому, наскільки людина приносить користь... Якщо людина йде в мінус, я як керівник організації повинен приймати рішення щодо звільнення цієї людини", — сказав під час онлайн-брифінгу в четвер голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, коментуючи звільнення виконавчого директора групи "Нафтогаз України" Юрія Вітренка, передають Українські Новини.

Також під час брифінгу колишня заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль заявила, що компанія продовжить займатися арбітражами проти "Газпрому" і зараз "Нафтогаз" займається аналізом матеріалів для підготовки нових позовів.

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" відкликав Юрія Вітренка зі складу  спостережноїради "Укрнафти".

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" має намір звільнити виконавчого директора групи компанії Юрія Вітренка.

Також Юрій Вітренко звинуватив голову правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва в некомпетентності і назвав ініціатором свого звільнення.

На думку колишнього глави дивізіону "Інтегрований газовий бізнес" групи "Нафтогаз" Андрія Фаворова, звільнення Юрія Вітренко з посади виконавчого директора Національної акціонерної компанії (НАК) "Нафтогаз України" пов'язано з тим, що він вже півтора року був найбільш деструктивним і токсичним персонажем в компанії.

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