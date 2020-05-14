Рішення перезріло себе на рік, – Фаворов про звільнення Вітренка

Звільнення Юрія Вітренка з посади виконавчого директора Національної акціонерної компанії (НАК) "Нафтогаз України" пов’язано з тим, що він вже півтора року був самим деструктивним і токсичним персонажем в компанії.

Таку думку висловив екс-глава дивізіону "Інтегрований газовий бізнес" групи "Нафтогаз" Андрій Фаворов в коментарі OilPoint.

"Це однозначно правильний крок з боку Андрія Коболєва. Рішення перезріло себе мінімум на рік", – сказав Фаворов.

За словами екс-топ-менеджера НАКу, Вітренко зробив все, щоб ввести деструктив у роботу компанії.

"Мова про абсурдні "ліві" аудити діяльності Коболєва щодо трансформації системи управління компанії, які виглядали як спроби змістити Коболєва з посади, яку він сам хотів зайняти. Крім того, він повністю принижував роль компанії в справах проти "Газпрому" в Стокгольмі, кажучи про свій великий внесок, хоча це результат роботи всієї команди", – пояснив Фаворов.

За його словами, Вітренко ставив свої інтереси з точки зору політичного сприйняття вище за інтереси компанії та відкрито критикував керівництво НАКу, при цьому отримуючи від компанії зарплату.

"Він розколов компанію на 2 табори, які протистояли один одному", – додав Фаворов.

Так само, за його словами, внесок Вітренко в перемогу над "Газпромом" в Стокгольмському арбітражі занадто переоцінений.

"Він дуже любить приписувати собі чужі досягнення. Якщо бути об’єктивним, то НАК найняв юристів, які мали досвід перемоги над "Газпромом" в міжнародних арбітражах, і вони зробили свою справу. Вітренко приписує це собі, але насправді це стандартна базова робота, за яку платять зарплати. А йому ще бонус заплатили", – пояснив Фаворов.

"Тому не треба перебільшувати його роль. Успіх в Стокгольмі – не завдяки його зусиллям, а не дивлячись на його зусилля", – додав екс-топ-менеджер НАКу.

Раніше стало відомо, що Юрія Вітренка вирішили звільнити з посади виконавчого директора НАКу.

Вітренко, в свою чергу, звинуватив главу правління компанії Андрія Коболєва в підписанні так званого "кабального" контракту на транзит газу в 2009 році.

Також стало відомо, що після звільнення Вітренка міжнародними справами НАКу займеться екс-замміністра закордонних справ Олена Зеркаль.