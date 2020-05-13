Вітренко назвав Коболєва ініціатором свого звільнення і звинуватив його в некомпетентності

Виконавчий директор групи Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко звинуватив голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва в некомпетентності.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook, передають Українські Новини.

"Коболєва об'єктивно не вистачає ні компетентності, ні цілісності (морально-етичних якостей). У Коболєва немає ні нафтогазового освіти, ні бізнес-освіти. Немає досвіду роботи в операційній діяльності - видобутку, транспортування, торгівлі, постачання газу та нафти. Немає управлінського досвіду ні в ринкових умовах, ні взагалі в нормальній компанії", - написав Вітренко.

Вітренко зазначив, що ініціатива щодо скорочення посади виконавчого директора групи "Нафтогаз" належала Коболєва.

"Моє звільнення - це реакція Коболєва на незручну правду, в якій він бачить загрозу для свого крісла. У свою чергу, цим користуються ті, хто тримає Коболєва в цьому кріслі", - підкреслив він.

Також Вітренко наголосив, що якщо від чистого прибутку "Нафтогазу" в 2019 році відняти прибуток, отриманий за напрямом "Транзит газу", то за підсумками 2019 року "Нафтогаз" отримав збиток у розмірі 5,128 млрд гривень.

Крім того, Вітренко звернув увагу, що стягнення з компанії "Газпром" (Росія) 2,918 млрд доларів і укладення нового транзитного контракту були отримані в умовах, коли Коболєв був відсторонений від переговорів з "Газпромом".

"Таким чином доведено на практиці, що успіхи "Нафтогазу" можуть бути практично не пов'язаними з Коболевым. А ось основні провали "Нафтогазу", як я вже показав, безпосередньо пов'язані з Коболевым", - підсумував Вітренко.

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" звільнить виконавчого директора Вітренко.

Також зарплата і премії керівництву "Нафтогазу" 2019 скоротилися в 2,1 рази.

Крім того, Коболєв продовжив очолювати "Нафтогаз". Кабмін узгодив продовження контракту.