Кількість областей, які не відповідають критеріям послаблення карантину, зменшилася

Новим критеріям для пом'якшення карантину, які почали діяти з 22 червня, станом на четвер, 25 червня, не відповідають Київ і 12 областей, порівняно з даними на 24 червня Дніпропетровська область визнана такою, що відповідає критеріям. Раніше з цього списа вибула Житомирська область.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Критерію заповнювання ліжок у лікарнях, які приймають хворих на коронавірусну інфекцію, (визначений як не більш як 50%) не відповідають Закарпатська (61,75%) та Чернівецька (52,09%) області.

Показником охоплення тестуванням (не менш ніж 24 на 100 тис. населення) не відповідають Донецька (23,48), Луганська (18,96), Миколаївська (19,19), Одеська (23,06) області.

Показником частки позитивних результатів тесту методом полімеразної ланцюгової реакції (не більш як 11%) не відповідають Волинська (19,36%), Закарпатська (14,58%), Львівська (19,24%), Рівненська (23,41%) та Чернівецька (11,72%) області.

Критерію динаміки захворюваності порівняно з попереднім тижнем (не більш як 10%) не відповідають Закарпатська (10,61%), Івано-Франківська (12,97%), Київська (42,05%), Одеська (73,97%), Рівненська (75,64%), Тернопільська (11,37%) області, а також Київ (34,37%).

У Києві заповненість становить 39,84%, кількість тестувань на 100 тис. населення - 96,63, частка позитивних ПЛР-тестів - 4,35%.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 липня, однак в Офісі Президента не виключають повторне посилення карантину.

КМДА дозволила роботу ресторанів, кафе, театрів, кінотеатрів та басейнів.

Тим часом в Україні третій день поспіль збільшується кількість нових випадків зараження коронавірусом.