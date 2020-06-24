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24 червня 2020, середа, 15:31 8
Суспільство 2020-06-24T17:45:02+03:00
Українські Новини
Київ і 13 областей не відповідають новим критеріям для пом'якшення карантину

Київ і 13 областей не відповідають новим критеріям для пом'якшення карантину

Кира Молчанова
Коронавірус, карнтин, Карантин в Україні
Коронавірус. Фото: Pixabay
Коронавірус. Фото: Pixabay

Станом на 24 червня новим критеріям для пом'якшення карантину не відповідають Київ і 13 областей, які почали діяти з понеділка, 22 червня, порівняно з даними на 23 червня Житомирська область визнана такою, що відповідає критеріям в той час, як Київ запроваджує нові пом'якшення карантину.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Критерію заповнювання ліжок у лікарнях, які приймають хворих на коронавірусну інфекцію, (визначений як не більше ніж  50%) не відповідають Закарпатська (58,43%) та Чернівецька (53,64%) області.

Показником охоплення тестуванням (не менше як 24 на 100 тис. населення) не відповідають Дніпропетровська (23,94), Донецька (23,30), Луганська (18,81), Миколаївська (17,12), Одеська (21,41) області.

Показником частки позитивних результатів тесту методом полімеразної ланцюгової реакції (не більше як 11%) не відповідають Волинська (19,33%), Закарпатська (14,54%), Львівська (20,40%), Рівненська (23,23%) та Чернівецька (12,12%) області.

Критерію динаміки захворюваності порівняно з попереднім тижнем (не більше як 10%) не відповідають Закарпатська (10,78%), Івано-Франківська (18,99%), Київська (23,23%), Одеська (58,11%), Рівненська (76,76%), Тернопільська (28,66%) та Чернівецька (11,97%) області, а також Київ (11,55%).

У Києві заповненість становить 41,97%, кількість тестувань на 100 тис. населення - 101,39, частка позитивних ПЛР-тестів - 4,04%.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 липня.

В Офісі Президента не виключають повторне посилення карантину.

 

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