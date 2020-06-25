Постраждалій від тортур у Кагарлику надали особисту охорону

Поліцейські, підозрюваних у зґвалтуванні і тортури в Кагарлику. Фото: ДБР

Поліцейські, підозрюваних у зґвалтуванні і тортури в Кагарлику. Фото: ДБР

Про це йдеться в повідомленні пресслужби відомства, передають "Українські Новини".

"Зараз за заявою жінки охорона надається при необхідності і на час судових засідань. Крім того, в її будинку встановлена "тривожна кнопка" для негайного виклику поліціянтів", - сказано в ньому.

Наголошується, що на виконання постанови прокурора у кримінальному провадженні постраждала від насильницьких дій поліціянтів у Кагарлику була надана особиста охорона.

Відповідний наказ підписав глава поліції Київської області Андрій Нєбитов 17 червня.

Організацію забезпечення охорони покладено на полк поліції особливого призначення поліції області.

Наголошується, що у власноруч написаній заяві потерпіла вказала на необхідність забезпечення їй заходів безпеки "при необхідності і під час судових засідань".

Тому для негайного виклику поліціянтів жінка може скористатися "тривожною кнопкою" (спеціальним засобом оповіщення про небезпеку, яка встановлена у неї вдома.

Разом з тим поліція готова забезпечити потерпілої цілодобову охорону.

Як повідомляли "Українські Новини", зґвалтовану в Кагарлику дівчину на "допит" обманом привіз сусід. Стали відомі подробиці справи.