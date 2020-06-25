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25 червня 2020, четвер, 18:18 12
Силові структури 2020-06-25T20:00:02+03:00
Українські Новини
Постраждалій від тортур у Кагарлику надали особисту охорону

Постраждалій від тортур у Кагарлику надали особисту охорону

Ольга Фандорина
ДБР, Поліція, злочини, Згвалтування у Кагарлику, Жертви поліціянтів
Поліцейські, підозрюваних у зґвалтуванні і тортури в Кагарлику. Фото: ДБР
Поліцейські, підозрюваних у зґвалтуванні і тортури в Кагарлику. Фото: ДБР

У той час, як, за словами Венедіктової, Аваков правильно відреагував на скоєне в Кагарлику, поліція Київської області готова забезпечити цілодобову охорону постраждалій від тортур поліціянтів у Кагарлику Київської області.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби відомства, передають "Українські Новини".

"Зараз за заявою жінки охорона надається при необхідності і на час судових засідань. Крім того, в її будинку встановлена "тривожна кнопка" для негайного виклику поліціянтів", - сказано в ньому.

Наголошується, що на виконання постанови прокурора у кримінальному провадженні постраждала від насильницьких дій поліціянтів у  Кагарлику була надана особиста охорона.

Відповідний наказ підписав глава поліції Київської області Андрій Нєбитов 17 червня.

Організацію забезпечення охорони покладено на полк поліції особливого призначення поліції області.

Наголошується, що у власноруч написаній заяві потерпіла вказала на необхідність забезпечення їй заходів безпеки "при необхідності і під час судових засідань".

Тому для негайного виклику поліціянтів жінка може скористатися "тривожною кнопкою" (спеціальним засобом оповіщення про небезпеку, яка встановлена у неї вдома.

Разом з тим поліція готова забезпечити потерпілої цілодобову охорону.

Як повідомляли "Українські Новини", зґвалтовану в Кагарлику дівчину на "допит" обманом привіз сусід. Стали відомі подробиці справи.

Одним із підозрюваних у зґвалтуванні і побиття 26-річної дівчини в місті Кагарлик Київської області є колишній учасник АТО Микола Кузів.

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