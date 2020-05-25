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25 травня 2020, понеділок, 16:09 8
Події 2020-05-25T16:45:01+03:00
Українські Новини
У Кагарлику поліцейські жорстоко катували затриманих у відділенні, жінку ґвалтували і стріляли над головою

У Кагарлику поліцейські жорстоко катували затриманих у відділенні, жінку ґвалтували і стріляли над головою

Ирина Николенко
Нацполіція, ДБР, злочини, побиття поліцейськими
У Кагарлику поліцейські жорстоко катували дівчину. Фото: ДБР
У Кагарлику поліцейські жорстоко катували дівчину. Фото: ДБР

У Київській області поліцейські застосували тортури до затриманої дівчини: кілька разів зґвалтували і стріляли над її головою. Правоохоронці Внутрішньої безпеки Національної поліції затримали підозрюваних, яким планують обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави, передають Українські Новини.

24 травня в лікарню міста Кагарлик звернулася 26-річна дівчина і повідомила, що її побили і зґвалтували співробітники поліції. За словами потерпілої, її доставили у відділення поліції для дачі показань свідка по справі крадіжки.

Як повідомляється на сайті Державного бюро розслідувань (ДБР), до жінки застосовували тортури і стріляли над головою.

"За попередньою інформацією, в ніч з 23 на 24 травня 2020 оперуповноважений в своєму службовому кабінеті застосував тортури до жінки, яку викликали у відділення поліції в якості свідка – одягав протигаз, застосовував наручники і здійснював постріли з табельної зброї над головою. Після цього кілька разів зґвалтував потерпілу", – йдеться в повідомленні.

У Кагарлику поліцейські зґвалтували дівчину. Фото: ДБРУ Кагарлику поліцейські зґвалтували дівчину. Фото: ДБР

Фізичну силу поліцейські застосовували і до чоловіка, який в цей час перебував у приміщенні відділення. Йому погрожували зґвалтуванням, ставили на коліна, били кийками по голові, а також одягали протигаз і стріляли з пістолета табельної зброї над головою. В результаті потерпілий отримав переломи ребер і носа.

Слідчі ДБР затримали оперуповноваженого та начальника одного із секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області за фактом зґвалтування та побиття.

Зараз готується повідомлення про вручення підозри і вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

У Кагарлику затримали двох поліцейських. Фото: ДБРУ Кагарлику затримали двох поліцейських. Фото: ДБР

Розпочато кримінальне провадження за фактами зґвалтування ст. 152 Кримінального кодексу України, тортури ст. 127 Кримінального кодексу України та перевищення службових повноважень за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України.

Як повідомляє прес-служба Нацполіції, Ігор Клименко звільнив підозрюваних у вчиненні злочину, а також усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу. Також ухвалив рішення про розформування підрозділу та переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Як повідомляли Українські Новини, шеф-редактор новин видання delo.ua повідомив, що його побили поліцейські в Києві.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звільнив Михайла Банку – начальника департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції в Івано-Франківській області з займаної посади.

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