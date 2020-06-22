Поліцейських, підозрюваних у зґвалтуванні в Кагарлику, залишили під вартою

У Кагарлику затримали двох поліцейських. Фото: ДБР

У Кагарлику затримали двох поліцейських. Фото: ДБР

Київський апеляційний суд залишив під вартою підозрюваних у зґвалтуванні жінки начальника одного із секторів та оперуповноваженого Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу Управління Нацполіції в Київській області,

Про це йдеться в повідомленні пресслужби суду, передають Українські Новини.

"22 червня 2020 колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційні скарги, подані стороною захисту на ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 26 травня 2020 року, яким задоволено клопотання слідчого другого СО ТУ ДБР в Києві та застосована щодо підозрюваних Кузіва і Сулими запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 60 діб", - йдеться в ньому.

За результатами апеляційного розгляду постанову слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 26 травня 2020 року залишено без змін, апеляційні скарги сторони захисту - без задоволення.

Зазначено, що громадянин Микола Кузів підозрюється у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) і ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу, а громадянин Сулима підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, у Кагарлику поліцейські жорстоко катували затриманих у відділенні, жінку ґвалтували і стріляли над головою. Зґвалтовану в Кагарлику дівчину на "допит" обманом привіз сусід.