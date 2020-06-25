В Одесі море очистили від забруднення поруч із затонулим танкером

Адміністрація морпортів України (АМПУ) вимагає від судновласника вирішити проблему з підняттям танкера "Делфі", який затонув біля берегів Одеси в листопаді 2019 року. Раніше танкер планували підняти з допомогою спеціальних повітряних балонів.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби АМПУ, передають Українські Новини.

"Адміністрація морських портів України вчергове ліквідувала забруднення акваторії поруч з танкером "Делфі". Проблема аварійного судна поруч з одним з одеських пляжів має бути вирішена. Обов'язок зробити це несе судновласник, який за особистим поданням, яке було задоволено капітаном Одеського морського порту, має прибрати судно в межах встановленого строку. Адміністрація морських портів України, враховуючи активне обговорення цього питання громадськістю, підкреслює: єдиним законним шляхом вирішення проблеми з аварійним танкером є виконання всіх робіт і ліквідація наслідків інциденту безпосередньо і виключно власником", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що наразі АМПУ не має законних підстав самостійно прибрати танкер; таке право, згідно зі ст. 123 Кодексу торговельного мореплавства, АМПУ отримає тільки після настання низки умов і обставин.

Для того, щоб Адміністрація морпортів могла самостійно прибрати танкер, необхідно одержати документ від Держекоінспекції про те, що танкер становить безпосередню загрозу забруднення навколишнього середовища; крім того, капітан порту "Одеса" має надати дозвіл на підняття майна, а власник судна – документально підтвердити готовність передати повноваження щодо підняття судна і компенсувати АМПУ витрати на проведення робіт.

Крім того, до 20 липня капітаном порту "Одеса" встановлено термін підняття танкера власником; тільки після закінчення цього терміну АМПУ має право підняти танкер.

Якщо ж одна з умов не буде виконана, то право підняти і прибрати судно залишається тільки за власником судна.

"... станом на 23 червня АМПУ отримано офіційну, чітку і недвозначну відмову від судновласника із залучення АМПУ, компенсації витрат, а також запевнення в повному розумінні відповідальності і фінансової, організаційної й технічної готовності судновласника підняти власне судно... За останніми даними, план виконання робіт, наданий судновласником, опрацьований та погоджений капітаном Одеського морського порту та органами Держекоінспекції. З урахуванням зазначеного, активізацію виконання підготовчих робіт за зверненням судновласника граничний термін виконання робіт із переміщенню танкера "Делфі" з акваторії одеського пляжу капітаном порту продовжений", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, із затонулого танкера "Делфі" в Одесі розлилося паливо.

Через затонулий в Одесі танкер "Делфі", забруднення води в морі збільшилося в 15 разів.