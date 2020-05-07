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07 травня 2020, четвер, 14:02 14
Європа 2020-05-07T16:15:03+03:00
Українські Новини
Грузія відкриває кордони для туристів з 1 липня

Грузія відкриває кордони для туристів з 1 липня

Ольга Фандорина
Туризм, Грузія, Пандемія коронавірусу, Відкриття кордонів
Грузія. Фото: vestikavkaza.ru
Грузія. Фото: vestikavkaza.ru

Грузія пом'якшує карантин через пандемію коронавіруса і планує відкритися для іноземних туристів з 1 липня. Про це заявив прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія, передає "Ехо Кавказу".

За його словами, іноземні туристи зможуть потрапити в Грузію з 1 липня, а внутрішній туризм повинен відновитися з 15 червня.

"Ми зробимо це за допомогою облаштування безпечних коридорів на сухопутних кордонах з нашими сусідами, а також завдяки двостороннім переговорам з країнами, цікавими для нас з точки зору туризму. Ці переговори вже розпочато", - підкреслив Гахарія.

Він також додав, що у Грузії накопичився досвід управління готелями в умовах карантину.Також повідомляється, що з 11 травня в Тбілісі будуть зняті всі види обмежень на пересування, а з 14 травня повністю відкриється повідомлення з Руставі і Гардабані. Найбільші міста країни - Тбілісі, Руставі, Кутаїсі та Батумі - були закриті з 15 квітня.

Як повідомляли Українські Новини, Грузія раніше відмовилася прийняти експрес-тести на коронавірус.

У Грузії зафіксували перший випадок зараження коронавірусом ще в кінці лютого.

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