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25 червня 2020, четвер, 14:53 12
Суспільство 2020-06-25T16:15:02+03:00
Українські Новини
Якщо регіон буде проводити мало тестів на коронавірус, його відправлять на карантин, — Степанов

Якщо регіон буде проводити мало тестів на коронавірус, його відправлять на карантин, — Степанов

Кира Молчанова
Карантин, МОЗ, Максим Степанов, Коронавірус, Covid-19, Посилення карантину
Карантин. Фото: pexels
Карантин. Фото: pexels

В разі невідповідності показника охоплення тестуванням на коронавірусну інфекцію в тому чи іншому регіоні протягом 3 днів можливе посилення карантину на відповідній території в той час, як за минулу добу, 24 червня, кількість виявлених випадків захворювання на коронавірус в Україні збільшилася на 994 до 40 008.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив під час брифінгу, передають Українські Новини.

Степанов нагадав, що показник охоплення тестуванням визначено одним із критеріїв для посилення або пом'якшення карантинних обмежень.

"Якщо протягом 3 днів цей показник не відповідає тому критерієм, який визначено в постанові Кабінету Міністрів, регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій має зібратися і визначитися щодо посилення карантинних обмежень", - сказав міністр.

З 22 червня показник охоплення тестуванням в областях для пом'якшення обмежень має бути не менше 24 тестів на 100 тис. населення; водночас враховується тестування методів полімеразної ланцюгової реакції та імуно-ферментним методом.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство охорони здоров'я готує лікарні "другої хвилі" для прийому хворих коронавірусом.кількість померлих від захворювання - на 16 осіб до 1 067 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків збільшилося на 5,7%, кількість нових летальних випадків не змінилося.

23 червня кількість хворих на коронавірус в Києві збільшилася на 99 осіб до 4 528, серед захворілих 5 медиків.

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