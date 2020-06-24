Міністр охорони здоров'я Степанов та його заступник Ляшко заробили по 47,2 тис. гривень у травні

У травні заробітна плата міністра охорони здоров'я Максима Степанова становила 47,2 тис. гривень, його заступників - від 39,9 тис. до 47,2 тис. гривень, державного секретаря - 47,2 тис. гривень, місяць назад зарплата Степанова ставновила також 47,2 тис. гривень, його заступників - від 26,9 тис. до 63,9 тис. гривень, державного секретаря - 47,2 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства охорони здоров'я на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Степанову в травні, склала 47 230 гривень.

Посадовий оклад за 18 робочих днів становив 44 980 гривень, витрати - 2 249 гривень.

Зарплата першого заступника міністра Олени Теряєвої (звільнена 21 травня) становила 39 950 гривень, заступників Ірини Микичак - 47 230 гривень, Віктора Ляшка - 47 230 гривень, Світлани Шаталової - 47 230 гривень, держсекретаря Інни Солодкою - 47 230 гривень.

Зарплата міністра охорони здоров'я Максима Степанова за травень. Відповідь на запит Українських Новин

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада обмежила на час карантину заробітну плату чиновників, депутатів, прокурорів, суддів, керівництва та правління державних компаній та членів наглядових рад державних компаній до розміру 10 мінімальних заробітних плат (47,2 тис. гривень).

30 березня Верховна Рада звільнила Ємця з посади міністра охорони здоров'я.

30 березня Верховна Рада призначила Максима Степанова на посаду міністра охорони здоров'я, голосування за його кандидатуру проводилося вдруге.