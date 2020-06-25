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25 червня 2020, четвер, 07:45 8 Документ
Кабмін 2020-06-25T09:45:02+03:00
Українські Новини
У травні від зарплати міністра молоді і спорту Гутцайта відняли 20 тисяч гривень

У травні від зарплати міністра молоді і спорту Гутцайта відняли 20 тисяч гривень

Елена Новикова
Зарплата, зарплата чиновників, Вадим Гутцайт
Вадим Гутцайт. Фото: Facebook/Вадим Гутцайт
Вадим Гутцайт. Фото: Facebook/Вадим Гутцайт

У травні заробітна плата міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта становила 47,2 тис. гривень, його заступників - за 47,2 тис. гривень.

Про це сказано у відповіді Міністерства молоді та спорту на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахованих Гутцайту в травні, становила 47 230 гривень.

При цьому, його посадовий оклад становив 56 100 гривень, а доплата за державну таємницю - 11 220 гривень.

Однак, згідно обмеження за розміром зарплати чиновників законом "Про державний бюджет України на 2020 рік", з посадового окладу відняли 20 090 гривень.

У відповіді не уточнюється фактична сума коштів, отримана міністром після утримання податків.

Зарплата першого заступника міністра Сергія Симонова становила 47 230 гривень, заступників Олексія Перевезенцева - 47 230 гривень, Марини Попатенко - 47 230 гривень, Ніни Лемеш - 47 230 гривень, Валерія Жалдака - 47 230 гривень.

Зарплата Вадима Гутцайта в травні. Відповідь на запит Українських НовинЗарплата Вадима Гутцайта в травні. Відповідь на запит Українських Новин

Зарплата міністра молоді і спорту Гутцайта та його заступників за травеньЗарплата міністра молоді і спорту Гутцайта та його заступників за травень

Як повідомляли Українські Новини, 4 березня Верховна Рада призначила міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта.

Перша зарплата Гутцайта на посаді міністра становила 54 тис. гривень.

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