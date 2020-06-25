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25 червня 2020, четвер, 11:19 6
Суспільство 2020-06-25T12:00:02+03:00
Українські Новини
ЗНО на карантині. Яких правил повинні дотримуватися абітурієнти

ЗНО на карантині. Яких правил повинні дотримуватися абітурієнти

Кира Молчанова
Карантин, МОЗ, ЗНО, Зовнішнє незалежне оцінювання
Зовнішнє незалежне оцінювання. Фото: Pixabay
Зовнішнє незалежне оцінювання. Фото: Pixabay

З 25 червня в Україні розпочинається особливе – "карантинне" – Зовнішнє незалежне оцінювання. Воно проходитиме на фоні зростання захворюваності коронавірусом, тому абітурієнти будуть здавати його за спеціальними правилами.

Про це повідомляє МОЗ у своєму Telegram-каналі.

"Міністерство охорони здоров'я спільно з регіональними департаментами освіти доклало максимум зусиль для забезпечення його проведення відповідно до карантинно-епідеміологічних норм", — кажуть у відомстві.

Там опублікували правила, яких повинні дотримуватися абітурієнти, щоб не захворіти:

  • абітурієнти будуть заходити до аудиторії за графіком;
  • стороннім особам заходити в приміщення не можна (виняток – супровід людей з інвалідністю);
  • термоскрінінг при вході в будівлю;
  • обов'язкове використання захисної маски;
  • організація на вході місць для обробки рук дезінфектором;
  • розміщення в аудиторії не більш ніж 15 осіб з дистанцією 1,5 метра;
  • наявність дезінфектора, рідкого мила і паперових рушників у санітарних кімнатах;
  • чергування медиків у місцях проведення тестування;
  • можливість участі в додаткових сесіях тих, хто не буде допущений до основних за станом здоров'я.

МОЗ опублікували інфографіку з правилами здачі ЗНО.

Інфографіка МОЗІнфографіка МОЗ

Як повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський схвалив встановлення добровільності проходження зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) учнями, що завуршують отримання загальної середньої освіти в 2019/2020 навчальному році, у зв'язку з коронавірусом.

31 тис. осіб зареєструвалися на зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) в Києві.

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