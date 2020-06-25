ЗНО на карантині. Яких правил повинні дотримуватися абітурієнти

З 25 червня в Україні розпочинається особливе – "карантинне" – Зовнішнє незалежне оцінювання. Воно проходитиме на фоні зростання захворюваності коронавірусом, тому абітурієнти будуть здавати його за спеціальними правилами. Про це повідомляє МОЗ у своєму Telegram-каналі. "Міністерство охорони здоров'я спільно з регіональними департаментами освіти доклало максимум зусиль для забезпечення його проведення відповідно до карантинно-епідеміологічних норм", — кажуть у відомстві. Там опублікували правила, яких повинні дотримуватися абітурієнти, щоб не захворіти: абітурієнти будуть заходити до аудиторії за графіком; стороннім особам заходити в приміщення не можна (виняток – супровід людей з інвалідністю); термоскрінінг при вході в будівлю; обов'язкове використання захисної маски; організація на вході місць для обробки рук дезінфектором; розміщення в аудиторії не більш ніж 15 осіб з дистанцією 1,5 метра; наявність дезінфектора, рідкого мила і паперових рушників у санітарних кімнатах; чергування медиків у місцях проведення тестування; можливість участі в додаткових сесіях тих, хто не буде допущений до основних за станом здоров'я. МОЗ опублікували інфографіку з правилами здачі ЗНО. Інфографіка МОЗ Як повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський схвалив встановлення добровільності проходження зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) учнями, що завуршують отримання загальної середньої освіти в 2019\/2020 навчальному році, у зв'язку з коронавірусом. 31 тис. осіб зареєструвалися на зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) в Києві.