ЗНО на карантині. Яких правил повинні дотримуватися абітурієнти

З 25 червня в Україні розпочинається особливе – "карантинне" – Зовнішнє незалежне оцінювання. Воно проходитиме на фоні зростання захворюваності коронавірусом, тому абітурієнти будуть здавати його за спеціальними правилами.

Про це повідомляє МОЗ у своєму Telegram-каналі.

"Міністерство охорони здоров'я спільно з регіональними департаментами освіти доклало максимум зусиль для забезпечення його проведення відповідно до карантинно-епідеміологічних норм", — кажуть у відомстві.

Там опублікували правила, яких повинні дотримуватися абітурієнти, щоб не захворіти:

абітурієнти будуть заходити до аудиторії за графіком;

стороннім особам заходити в приміщення не можна (виняток – супровід людей з інвалідністю);

термоскрінінг при вході в будівлю;

обов'язкове використання захисної маски;

організація на вході місць для обробки рук дезінфектором;

розміщення в аудиторії не більш ніж 15 осіб з дистанцією 1,5 метра;

наявність дезінфектора, рідкого мила і паперових рушників у санітарних кімнатах;

чергування медиків у місцях проведення тестування;

можливість участі в додаткових сесіях тих, хто не буде допущений до основних за станом здоров'я.

МОЗ опублікували інфографіку з правилами здачі ЗНО.

Інфографіка МОЗ

Як повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський схвалив встановлення добровільності проходження зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) учнями, що завуршують отримання загальної середньої освіти в 2019/2020 навчальному році, у зв'язку з коронавірусом.

31 тис. осіб зареєструвалися на зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) в Києві.