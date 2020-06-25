Шарій розповів, що у Харкові жорстоко побили працівника його партії, який вів колону мітингувальників у Києві 17 червня

Шарій розповів, що у Харкові жорстоко побили працівника його партії, який вів колону мітингувальників у Києві

Після того, як у Житомирі та Черкасах побили представників "Партії Шарія", а Харкові намагалися невідомі намагалися вбити працівника "Партії Шарія", який вів колону мітингувальників 17 червня у Києві під час акції "Німий президент — не мій президент!". Про це повідомив лідер партії Анатолій Шарій, повідомляє sharij.net.

З слів Шарія, на співробітника напали в ніч з 24 на 25 червня, при цьому співробітника партії побили битами по голові. Потерпілий перебуває у реанімації.

"Вночі. В Харкові. По голові битами. Щойно дізнався. Хлопець, що вів колону в Києві. Всі, Нацкорпус і Офіс Президента зважилися на вбивство. Вижив дивом. У реанімації борються за життя", — повідомив Шарій.

Також він розмістив фото постраждалого з лікарняної палати.

Фото: https://t.me/ASupersharij

Крім того, з слів лідера партії, ще до інциденту співробітник партії заявив у поліцію про погрози з боку голови Центрального штабу "Національного корпусу" Максима Жоріна і лідера харківської Нацкорпуса Костянтина Немічева.

"За дві години після спроби вбивства хлопець написав чергову заяву на погрози життю з боку начштабу Нацкорпуса Жоріна і глави Нацкорпуса Харкова Немічева", — зазначив голова партії.

Фото заяви Шарій також опублікував у себе в Телеграмі.

Скріншот: https://t.me/ASupersharij

Як повідомляли Українські Новини, 18 червня, після акції протесту під Офісом Президента у київському метро сталася бійка між противниками і прихильниками "Партії Шарія".

Крім того, поліцейському, задержавшему супротивника "Партії Шарія" на акції, призначили службове розслідування.