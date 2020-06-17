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17 червня 2020, середа, 17:50 9
Силові структури 2020-06-17T19:45:02+03:00
Українські Новини
Щодо дій поліцейського, який затримав противника "Партії Шарія", призначили службове розслідування

Щодо дій поліцейського, який затримав противника "Партії Шарія", призначили службове розслідування

Елена Новикова
Мітинг під Офісом Президента
Мітинг під Офісом Президента

Поліція призначила службове розслідування за фактом можливого перевищення службових повноважень поліцейськими при затриманні противника "Партії Шарія" на акції біля Офісу Президента.

Про це сказано в повідомленні Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

"За фактом можливого перевищення службових повноважень призначено службове розслідування. Його результати будуть передані в ДБР для надання правової оцінки діям поліцейського. Поліцейського на час його проведення відсторонено", — повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Зазначено, що в середу під час проведення масових заходів у центрі столиці поліцейські за протиправні дії стосовно учасників акції затримали 15 осіб.

При цьому під час затримання чоловіка, який використовував сльозогінний газ, один з поліцейських застосував силу.

Як повідомляли Українські Новини, поліція затримала 12 активістів партії "Національний корпус" під час акції прихильників "Партії Шарія" в Києві.

Близько 20 прихильників руху "Демократична сокира" мітингували біля Офісу Президента проти дій блогера Анатолія Шарія.

Більш ніж 1 тис. прихильників "Партії Шарія" вимагали відставки Президента Володимира Зеленського біля будівлі Офісу Президента

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