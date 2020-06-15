Поліція затримала 5 осіб біля Шевченківського суду, де розглядається справа Стерненка

Поліція затримала 5 осіб біля Шевченківського районного суду Києва, де розглядається запобіжний захід для колишнього керівника відділення "Правого сектора" в Одесі Сергія Стерненка, підозрюваного в умисному вбивстві.

Про це сказано в повідомленні прес-служби відомства, передають Українські Новини.

"Спочатку один з чоловіків спровокував конфлікт з журналістами, а інші перешкоджали поліцейським при затриманні правопорушника і нецензурно висловлювалися", — сказано в ньому.

Наголошується, що подія сталася під час акції біля будівлі Шевченківського районного суду Києва.

Один з учасників влаштував конфлікт з журналістами.

Коли поліцейські намагалися затримати правопорушника, виникла бійка.

Найбільш активних учасників затримали, їх доставляють в управління поліції для встановлення особистих даних та надання пояснень.

Після першочергової перевірки буде дана правова кваліфікація їх дій.

Як повідомляли Українські Новини, Служба безпеки України повідомила Стерненку про підозру в умисному вбивстві.

Служба безпеки України заявляє, що він не діяв у межах самооборони.

Увечері 24 травня 2018 року Стерненко заявив про напад на нього 2 невідомих в Одесі. Одного з нападників він убив, другий втік.