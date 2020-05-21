НБУ дозволив відкривати рахунки в банках дистанційно

Після того, як Національний банк прийняв нові вимоги для реклами про кредити і депозити, він затвердив нове Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, розроблене в зв'язку з введенням в дію 28 квітня 2020 нових вимог законодавства з питань фінансового моніторингу. Відповідно до одного з пунктів положення для відкриття рахунку в новому банку не потрібна особиста зустріч з представником банку.

Про це зазначається в повідомленні прес-служби НБУ.

"Головна перевага нового закону - повна ідентифікація і верифікація клієнта. Тепер для відкриття рахунку в новому банку візит у відділення або особиста зустріч з представником банку не потрібно", - йдеться в ньому.

Національний банк затвердив повноцінні і спрощені моделі (при дотриманні лімітів) дистанційної ідентифікації.

Повноцінні моделі:

BankID НБУ,

кваліфікований електронний підпис (КЕП),

відеотрансляція.

Спрощені моделі:

BankID НБУ;

КЕП;

платіж з власного рахунку на окремий рахунок банку;

зчитування даних з чіпа біометричного документа (паспорта або паспорта у форматі ID-карти);

верифікація даних бюро кредитних історій.

Працівник банку може з допомогою відеозв'язку поспілкуватися з клієнтом і перевірити у нього документи:

для паспортів нового зразка (біометричний паспорт або ID-карта) - банк дистанційно зчитувати дані з чіпа і перевіряти відповідність особи. Інший спосіб - візуальна оцінка документа, захисних елементів і логічна перевірка даних;

для паспортів старого зразка ( "книги") - банк візуально оцінювати документ, перевіряти відповідність особи та проводити додаткову перевірку з допомогою: BankID НБУ; КЕП; додаткових документів; звірка даних з інформацією з бюро кредитних історій.

Також оновлено вимоги до виявлення кінцевих бенефіціарних власників.

"Банки за час ідентифікації і верифікації юридичних осіб повинні розуміти, хто є кінцевим бенефіціарним власником підприємства. Раніше банки для цього використовували переважно тільки інформацію з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Відтепер банки повинні використовувати інформацію не тільки з цього реєстру, але і з інших джерел", - додали в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, НБУ прогнозує, що піком економічної кризи в Україні буде 2 квартал 2020.

Крім того, раніше Нацбанк спростив валютний нагляд.