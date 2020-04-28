НБУ знизив ліміт для переказів грошей без ідентифікації клієнтів

З вівторка, 28 квітня, Національний банк знизив з 15 тис. гривень до 5 тис. граничну суму грошових переказів без ідентифікації клієнтів банків і спростив валютний нагляд.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Національного банку України.

Зазначається, з 28 квітня 2020 встановлюються оновлені вимоги до переліку інформації про платника і одержувача, яка повинна супроводжувати переказ коштів, однак це, за оцінками Нацбанку, не буде мати суттєвого впливу на здійснення більшості операцій з переказу коштів.

Нові вимоги вводяться у зв'язку з набранням чинності закону україни "Про запобігання та протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення".

Зазначається, що законом передбачено 2 основних вимоги: здійснення ідентифікації і верифікації платника, а також супроводження переказу коштів необхідним переліком даних по платнику і одержувачу.

В той же час оновлені вимоги закону не поширюються на:

оплату житлово-комунальних послуг;

сплату податків, штрафів, інших обов'язкових зборів і платежів (незалежно від суми);

оплату кредиту в сумі до 30 тис. гривень;

переклади для оплати товарів і послуг, здійснені платником за допомогою платіжної карти (або іншого електронного платіжного засобу), якщо номер картки супроводжує переказ (незалежно від суми);

всі готівкові перекази в межах України в сумі до 5 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, у НБУ розповіли, як буде працювати банківська система під час карантину.

Також у березні населення масово відкривало валютні депозити.