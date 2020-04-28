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28 квітня 2020, вівторок, 16:29 6
Суспільство 2020-04-28T16:45:01+03:00
Українські Новини
НБУ знизив ліміт для переказів грошей без ідентифікації клієнтів

НБУ знизив ліміт для переказів грошей без ідентифікації клієнтів

Елена Новикова
НБУ, грошові перекази, Безготівковий розрахунок, Готівковий розрахунок, Перекази
Кредитка. Фото: pixabay
Кредитка. Фото: pixabay

З вівторка, 28 квітня, Національний банк знизив з 15 тис. гривень до 5 тис. граничну суму грошових переказів без ідентифікації клієнтів банків і спростив валютний нагляд.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Національного банку України.

Зазначається, з 28 квітня 2020 встановлюються оновлені вимоги до переліку інформації про платника і одержувача, яка повинна супроводжувати переказ коштів, однак це, за оцінками Нацбанку, не буде мати суттєвого впливу на здійснення більшості операцій з переказу коштів.

Нові вимоги вводяться у зв'язку з набранням чинності закону україни "Про запобігання та протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення".

Зазначається, що законом передбачено 2 основних вимоги: здійснення ідентифікації і верифікації платника, а також супроводження переказу коштів необхідним переліком даних по платнику і одержувачу.

В той же час оновлені вимоги закону не поширюються на:

  • оплату житлово-комунальних послуг;
  • сплату податків, штрафів, інших обов'язкових зборів і платежів (незалежно від суми);
  • оплату кредиту в сумі до 30 тис. гривень;
  • переклади для оплати товарів і послуг, здійснені платником за допомогою платіжної карти (або іншого електронного платіжного засобу), якщо номер картки супроводжує переказ (незалежно від суми);
  • всі готівкові перекази в межах України в сумі до 5 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, у НБУ розповіли, як буде працювати банківська система під час карантину.

Також у березні населення масово відкривало валютні депозити.

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