Корнієнко вибачився перед депутатом Ради Аллахвердієвою за "корабельну сосну" і визнав, що відео – не монтаж

Голова партії "Слуга народу", перший заступник голови фракції у Верховній Раді Олександр Корнієнко вибачився перед депутатом Верховної Ради від фракції Іриною Аллахвердієвою і одним з кандидатів від партії на посаду мера Миколаєва Тетяною Домбровською за свої сексистські висловлювання і заявив, що відео його раозмови головою фракції "Слуги народу" в Раді Давидом Арахамією не змонтоване.

Про це він повідомив у відеозверненні на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Передусіму хочу звернутися до Ірини Аллахвердієвої, моєї колеги і людини, яку я дуже поважаю з проханням прийняти мої вибачення за ту, першу частину розмови, де я з Давидом Арахамією обговорюю своє враження від її краси, але в абсолютно неприйнятній формі... В прямому ефірі це (монтаж) неможливо зробити і зрозуміло, що потрібно бути "відморозком", щоб це стверджувати і переконувати в цьому все суспільство. Але разом з цим ми з Давидом чітко пам'ятаємо, що між коротким обговоренням Ірини Аллахвердієвої і більш розгорнутим обговоренням Тетяни Домбровської була довша пауза і трохи більше слів. На тому відео, яке поширюється, немає цього моменту взагалі", — сказав він.

Корнієнко зазначив, що більша частина опублікованої розмови, в тому числі й слова про "робочу бабу, як корабельна сосна", стосувалася не народепа Аллахвердієвої, а можливого кандидата від партії на посаду мера Миколаєва Домбровської.

"Я обговорював місцевого політика, можливого кандидата в мери Тетяну Домбровську... Знову таки форму для свого захвату я обрав не дуже доречну, місцями неоднозначну, а місцями образливу, таку, яка дійсно може сприйматися як сексизм та інші форми дискримінації. Я приношу вибачення Тетяні і водночас запрошую прийняти участь у наших імпровізованих праймеріз, які проходять у всіх містах, і сподіваюся, що у вас в них теж є можливість перемогти", — сказав він.

Корнієнко припустив, що момент відповідної розмови, який він раніше називав монтажем, швидше за все, є збоєм трансляції.

Як повідомляли Українські Новини, 24 червня Корнієнко повідомив, що він вважає змонтованим відео розмови з Арахамією про депутата Ради Аллахвердієву, а слова про неї - вирваними з контексту. Арахамія теж заявив про монтаж послідовності його розмови з Корнієнком про депутата Ради Аллахвердієву ("Слуга народу").

Депутат Верховної Ради Ірина Аллахвердієва ("Слуга народу") відреагувала на відео розмови Давида Арахамії з Олександром Корнієнком і назвала поширене відео фейком і монтажем.