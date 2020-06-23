Баба робоча: як керівництво "слуг народу" обговорюють депутата Хабібу

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко та голова фракції "слуг" у Верховній Раді Давид Арахамія під час візиту в Миколаїв обговорювали зовнішність нардепа Ірини Аллахвердієвої. Керівники провідної політичної сили Ради були не в курсі, що їх розмова записувалася, тому у виразах себе сильно не обмежували.

Як повідомляє "Країна", думаючи, що відеокамери вимкнені, Корнієнко заявив Арахамії, що їх колега по фракції Ірина Аллахвердієва - "баба робоча, як корабельна сосна", яку як тільки побачить президент України Володимир Зеленський, відразу "підстрибне" і "викурить всі айкоси".

Видання призвело повний діалог лідерів партії "Слуга народу":

Корнієнко: Аллахвердієва - взагалі красуня.

Арахамія: Так.

Корнієнко: Така піддута. Звичайно, трохи. Трохи тюнінг, тон too much. Загалом вона баба робоча взагалі. Як корабельна сосна. Вона тут отху@ріт триста зустрічей за чотири місяці. І виграє. Вона така наживо. Енергетика.

Арахамія: багато енергії.

Корнієнко: Ну ти до президента її заведеш, ти побачиш. Він підстрибне, викурить всі айкоси. Скаже: "Баба так. Баба так".

Варто відзначити, що Миколаїв - рідне для Аллахвердієвой місто. Раніше вона працювала тут директором Миколаївської обласної дирекції АТ СК "Уніка".

Також займала посаду директора з розвитку у Миколаївській філії ЗАТ АСК "ІНГО Україна" та заступника директора Миколаївського міського страхового агентства ЗАТ "Інкомстрах".

Нагадаємо, в минулому році Аллахвердієва засвітила в Раді новий iPhone за півтори зарплати

Крім того, новоспечена депутатка Ради від "Слуги народу" з'явилася в Трускавці в сарафані елітного бренду.