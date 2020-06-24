Аллахавердієва прокоментувала відео розмови Арахамії і Корнієнка про неї

Депутат Верховної Ради Ірина Аллахвердієва ("Слуга народу") відреагувала на відповідне відео розмови Давида Арахамії з Олександром Корнієнко де вони нібито обговорювали її зовнішність, і назвала поширене відео фейком і монтажем.

"Деякі ЗМІ поширили фейк, де згадується моє ім'я. Не хочу коментувати цей низькопробний бруд, але повинна розставити всі крапки над "і". Опубліковане "сенсаційне відео" — монтаж", — написала депутат в соцмережі Facebook.

Аллахвердієва зазначила, що їй телефонували як Корнієнко, так і Арахамія і запевнили, що нічого з опублікованого насправді сказано не було.

"Такими штучними "скандалами" нас не вдасться роз'єднати. І що б не креативили опоненти — залишиться на їх совісті", — підсумувала вона.

При цьому в опублікованому 23 червня відео Корнієнко описав Аллахвердієву як "баба робоча як корабельна сосна" і "взагалі красуня", а також що "вона тут... (проведе) 300 зустрічей за 4 місяці. І виграє".

Як повідомляли Українські Новини, Корнієнко і Арахамія заявляють, що відео з їх розмовою про Аллахвердієву змонтоване.

Також в минулому році Аллахвердієва засвітила в Раді новий iPhone за півтори зарплати.