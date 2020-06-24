Корнієнко та Арахамія заявляють, що відео їх розмови про Аллахвердієву змонтоване

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявляє про змонтовану послідовність його розмови про депутата Ради Ірину Аллахвердієву ("Слуга народу") з головою партії "Слуга народу", першим заступником голови фракції в Раді Олександром Корнієнко.

Про це він сказав у ефірі телеканалу "112 Україна", передають Українські Новини.

"Тут не будемо говорити, що не було такої розмови. Єдине, що послідовність цієї розмови була склеєна. Ми зараз знайшли оригінал цього запису, там все це абсолютно видно. Тобто це було два діалоги. Один діалог, де пан Корнієнко каже "Іра у нас красуня", я кажу "так"... А другий діалог, шматочок був про потенційного кандидата на посаду міського голови", — сказав він.

При цьому Арахамія підкреслив, що в цьому році планується велика превалювання гендерних квот і на місцевих виборах обумовлюється висунення до 50% жінок.

Олександр Корнієнко також заявляє, що відео розмови про Аллахвердієву змонтоване, а слова про неї - вирвані з контексту.

Про це Корнієнко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Розумію, що багатьох обурила поширена телеграм каналами наша розмова з Давидом Арахамією в Миколаєві. Тому змушений пояснити, а потім вибачитися. По-перше, запис була змонтований, відповідно фрази вирвані з контексту", — написав він.

Також Корнієнко зазначив, що в змонтоване відео потрапило прізвище депутата Аллахвердієвої, яка, з його слів, жодного стосунку до обговорюваних питань не мала.

"Я розумію, що певні фривольні слова могли образити людей, зокрема жінок. За що від свого імені та від імені Давида приношу щирі вибачення", - підкреслив голова партії.

Корнієнко також зазначив, що відносини між командою і в політичному середовищі, незалежно від статусу депутатів, гендеру та статі - приблизно однакові, проте мова спілкування буває специфічним.

"Так, у нас є специфіка мови, якою ми спілкуємося між собою. І це наше внутрішньопартійне справа", — додав він.

Як повідомляли Українські Новини, Давид Арахамія допускає висунення від партії в кандидати на пост мера Києва жінки.

Також в минулому році Аллахвердієва засвітила в Раді новий iPhone за півтори зарплати.