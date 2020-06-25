Україна 106-й день на карантині. Що дозволено

Сьогодні розпочався 106-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19. На засіданні Кабміну 17 червня було прийнято рішення про продовження адаптивного карантину до 31 липня. До цієї дати залишилося 37 днів. 1 червня в Україні стартував третій етап пом'якшення протиепідеміологічних заходів, введених раніше у зв'язку з пандемією COVID-19. Послаблення карантинних заходів відбувається у всіх регіонах країни. З 1 червня дозволена робота тренажерних залів, спортивних майданчиків та басейнів. Студенти вищих навчальних закладів, коледжів і ПТУ зможуть здавати іспити. Відновлюється автотранспортне і залізничне сполучення між регіонами. Кабінет Міністрів прийняв рішення послабити карантинні обмеження з 5 червня. Кафе і ресторани зможуть приймати відвідувачів у приміщеннях, за умови дотримання протиепідеміологічних заходів; люди старші 60 років не будуть зобов'язані дотримуватися самоізоляції; буде відновлено внутрішнє авіасполучення, з 15 червня - міжнародне сполучення з країнами, які будуть приймати рейси з України; перевозити легковими автомобілями можна буде до п'яти осіб, включаючи водія (без урахування дітей до 14 років). З 10 червня, частково відновлюється пропуск осіб та транспортних засобів через лінію розмежування в контрольних пунктах в'їзду-виїзду на Донбасі, час роботи обмежений з 11:00 до 14:00. З 15 червня уряд відкрив пункти пропуску та контролю в аеропортах України, а також дозволив в'їзд для іноземців з країн, де немає значного поширення коронавірусу. Також відновлюється робота пунктів пропуску "Каланчак", "Чонгар" і "Чаплинка" на адміністративному кордоні з тимчасово окупованими Росією АР Крим і м.Севастополь. Карантин в Україні скасують, коли: відсоток хворих українців залишиться незмінним щонайменше протягом 10 днів; у лікарнях залишиться менш ніж 50% пацієнтів з COVID-19. Як повідомляли Українські Новини, Київ ввів нові пом'якшення карантину. Дозволили працювати ресторанам, кафе, кінотеатрам, театрам та басейнам. Також за даними на середу, 24 червня, Київ і 13 областей не відповідають новим критеріям для пом'якшення карантину.