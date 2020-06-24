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24 червня 2020, середа, 23:53 9
Фінанси 2020-06-25T02:15:01+03:00
Українські Новини
У червні на пенсії вже направили майже 38 млрд грн, - Пенсійний фонд

У червні на пенсії вже направили майже 38 млрд грн, - Пенсійний фонд

Надежда Комендантова
Пенсії, Пенсійний фонд, пенсійний вік, Пенсії червень
Пенсія.
Пенсія.

У той час, як пенсії підвищать влітку, українці отримають дві або три пенсії замість однієї після пенсійної реформи; станом на середу на пенсійні виплати спрямовано ще 1,3 млрд грн, а в цілому фінансування пенсій червня забезпечено на 37,6 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба відомства в Facebook.

"24 червня 2020 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій червня. На пенсійні виплати сьогодні направлено 1,3 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

У відомстві підкреслили, що забезпечено фінансування пенсій червня на загальну суму 37,6 млрд грн.

Виплату пенсій буде проведено певну кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

Як повідомляли "Українські Новини", Шмигаль пообіцяв не підіймати пенсійний вік і заявив, що МВФ цього не вимагає.

Тим часом, дефіцит Пенсійного фонду з 2016 року постійно зростає і вже досягнув 172 млрд гривень. У Кабміні пропонують ввести другий рівень пенсійної системи – накопичувальний. Також українці зможуть успадкувати пенсію.

Тим часом, через повінь на заході України посилки та пенсії можуть доставляти із затримкою.

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