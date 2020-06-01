Влітку в Україні підвищать пенсії: кого це торкнеться і на скільки зростуть виплати

У той час як міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що щомісяця надбавку до пенсії близько 500 грн зможуть отримувати понад мільйон пенсіонерів, яким виповнилося 75 років, а також з травня уряд проіндексував виплати для майже 10 млн пенсіонерів, і більш ніж 8 млн – отримали надбавки. З 1 липня в Україні щороку відбувається підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати. Як результат - зростуть і пенсійні виплати.

Зокрема, пенсії в Україні вже з 1 липня підвищать деяким категоріям пенсіонерів. Підвищення стосуватиметься тих українців, яких обійшла стороною травнева індексація, і хто отримує мінімальну пенсію.

Так, додаткову 131 гривню отримають ті пенсіонери, які не напрацювали досить стажу до виходу на пенсію, але вже перебувають в пенсійному віці. Також надбавку отримають і ті українці, які мають стаж понад 30 років для жінок і 35 років для чоловіків.

Індексація пенсій

Щорічно в Україні з 1 липня підвищується розмір мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму. У зв'язку з цим зростає і розмір пенсії. Раніше в Пенсійному фонді анонсували, що розмір мінімальної пенсії в цьому році зросте на 74 гривні - до 1712 гривень. А всього мінімальну пенсію в Україні отримують на сьогодні близько 80 000 пенсіонерів.

Перерахунок пенсій

Наступне підвищення виплат пенсіонерам очікується в грудні. Взимку планується підвищити пенсії ще на 57 гривень - до 1769 гривень. Надбавку отримають ті ж категорії пенсіонерів, і в липні.

Крім того, кожен пенсіонер, який має стаж більш як 35 років, отримає за кожен понаднормовий рік 1% надбавки від мінімальної пенсії. З липня така надбавка становитиме 17,12 грн, а з грудня 17,69 грн.

В липні та грудні виплати підвищать і тим громадянам, пенсія яких перевищує 4778 грн.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні з 1 травня почалася індексація пенсій, а виплати протягом 2020 року повинні підвищити ще кілька разів.

Тим часом, Пенсійний фонд розповів куди звертатися при затримці доставки пенсії.