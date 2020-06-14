Українці зможуть успадкувати пенсію: які зміни готують чиновники

З 1 січня Україна має перейти на нову пенсійну систему, однак деталі законопроєкту ще в розробці. При подальшій розробці програми із переходу до накопичувальної пенсії пенсію в Україні зможуть передавати у спадок. Водночас індексацію пенсій планують проводити щороку 1 березня. Пенсійна система, яка існує в Україні зараз, не спроможна забезпечити пенсіонерів.

Про це в ефірі каналу "Україна 24" розповів інвестиційний банкір Тарас Козак, пише "Україна комунальна".

"Ризики при впровадженні накопичувальної пенсійної системи є, але їх треба зменшити, а не ставити основу для заборони накопичувальної системи. Солідарна система, як ми бачимо, не здатна забезпечити пенсіонерів більш-менш нормальною пенсією, яка сьогодні становить від 2 до 3 тис. гривень, це сміх крізь сльози", – сказав Тарас Козак.

Тарас Козак пояснив плюси накопичувальної системи.

"Треба йти шляхом, яким іде весь світ – це накопичувальна пенсія, поки громадянин працює, накопичує частину доходів на індивідуальний пенсійний рахунок. Коли йде на пенсію – починає користуватися цими засобами. Якщо раптом громадянин не дожив, то, на відміну від солідарної пенсії, яка зникає, ці кошти переходять у спадщину.

Крім соціального боку, це ще й фінансовий ресурс, тому що накопичувальні кошти – це так звані "довгі" гроші, які десятиліттями працювати на економіку України, це величезні гроші, мільярди гривень", – сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський прогнозує надбавки до пенсій у 2021 році для пенсіонерів старше 75 років.

Водночас з 2021 року в Україні підвищать пенсійний вік.