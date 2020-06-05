"Голос" зібрав 56 підписів і зареєстрував в Раді постанову про звільнення Авакова

Фракція "Голос" у Верховній Раді зареєструвала постанову про звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ після того, як у центрі Києва близько тисячі мітингувальників вимагають відставки Авакова.

Про це написав депутат парламенту від фракції Ярослав Железняк на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Підписи перевірили, електронні документи підготували... Постанова про звільнення Авакова пішла на реєстрацію", - написав він.

Він уточнив, що під постановою поставили підписи 56 парламентаріїв.

(Новина доповнена подробицями)

35 депутатів Верховної Ради від фракції "Слуга народу" підписалися під проєктом постанови, ініційованої фракцією "Голос", про звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Про це свідчать дані про ініціаторів проєкту постанови №3606 на сайті Ради.

Текст проєкту постанови наразі відсутній на сайті парламенту.

Постанову зареєстровано 5 червня, хоча "Голос" почав збір підписів 2 червня.

За цей час під ним підписалися 35 депутатів "Слуги народу", серед яких голова комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, голова комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна, голова підкомітету з питань місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення комітету Верховної Ради з питань державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Дмитро Гурін, Віталій Безгін, заступник голови комітету гуманітарної та інформаційної політики Гео Лерос, заступник голови комітету свободи слова Євген Брагар, заступник голови комітету національної безпеки й оборони Мар'яна Безугла, Людмила Буймистер, Ліза Богуцька, Тетяна Циба, Євген Шевченко, Олександр Мариковський.

З фракції "Європейська солідарність" підписався 1 депутат - Яна Зінкевич.

Як повідомляли Українські Новини, 2 червня "Голос" ініціював збір підписів за відставку Авакова. Сам глава МВС відмовився коментувати цей факт.

Фракція "Європейська солідарність" у Верховній Раді має намір підтримати постанову про звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ у разі реєстрації відповідного проекту постанови, однак ініціює збір підписів за відставку всього уряду.

Тим часом, на акції протесту за відставку Авакова чоловік підпалив себе.