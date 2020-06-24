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24 червня 2020, середа, 22:21 6
Політика 2020-06-25T00:15:02+03:00
Українські Новини
У Луганську та Донецьку в один день з Москвою пройшли паради Перемоги

У Луганську та Донецьку в один день з Москвою пройшли паради Перемоги

Надежда Комендантова
ЛНР, Парад, ДНР, ЗСУ, Путін, Зеленський

У  той час, як у Харкові провели автопробіг до Дня перемоги, у середу, 24 червня, одночасно з парадом у Москві в розпал карантину, "ДНР" і "ЛНР" провели свої паради, присвячені 75-річчю перемоги.

"ДНР". Парад перемоги пройшов у Донецьку на центральній вулиці Артема, повз площу Леніна. "Донецьке агентство новин" пише, що в ньому взяли участь 2,5 тисячі осіб, механізована колона нараховувала 110 одиниць військової техніки, у тому числі БТР і танки. Розпочався парад о 09:00 - на годину раніше подій у столиці РФ, пише "Країна".

Ведучий під час заходу розповідав, що саме ця техніка "перемагала в боях з українською армією". На чолі колони був радянський танк Т-34, який раніше знаходився на території меморіального комплексу "Савур-Могила". "Генерали ДНР" приймали парад на перероблених у кабріолети автомобілях "Волга" 21-ї моделі.

Крім того, за даними донецьких ЗМІ, вперше в параді брали участь "пускові установки з трофейними безпілотниками, які перехопили в ЗСУ".

Парад перемоги в Донецьку 24 червня.Парад Перемоги в Донецьку 24 червня.

"ЛНР". Парад стартував на Театральній площі Луганська взагалі в один час із Москвою - о 10:00.

Колона, яка пройшла по вулиці Коцюбинського, включала, за даними місцевих ЗМІ, більш як дві тисячі осіб і більш як 100 одиниць військової техніки, 16 з них - часів Другої світової війни.

Парад військової техніки очолила колона з трьох танків Т-34 у супроводі військових мотоциклів часів Другої світової війни. Також у колоні пройшли танки Т-64, Т-72, бойові машини піхоти БМП-2, бронетранспортери БТР-80. Крім того, за даними луганських ЗМІ, в цьому році були представлені розвідувальні безпілотники "ЛНР". Сьогодні в Луганську після параду, наперекір  епідемії коронавірусу, заплановані народні гуляння в аеропорту.

Парад перемоги в Луганську 24 червня.Парад Перемоги в Луганську 24 червня.

Судячи з відео, опублікованому на YouTube, подивитися на парад в Луганську зібралося чимало людей.

Раніше "Українські Новини" повідомляли, Президент Хорватії Зоран Мілановіч відмовився від поїздки на парад до Москви через ремонт урядового літака.

Раніше Володимир Путін привітав із 75-ю річницею Дня перемоги лідерів країн, що входили до складу СРСР, а в Україні і Грузії адресував вітання лише народам.

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