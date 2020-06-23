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23 червня 2020, вівторок, 09:36 7
Європа 2020-06-23T10:30:02+03:00
Українські Новини
Президент Хорватії не полетить на парад до Путіна: зламався урядовий літак

Президент Хорватії не полетить на парад до Путіна: зламався урядовий літак

Кира Молчанова
Москва, Путін, Хорватія, парад перемоги
Літак. Фото: pixabay
Літак. Фото: pixabay

Президент Хорватії Зоран Мілановіч відмовився від проїздки у Москву на перенесений парад з причини поломки урядового літака.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на хорватське видання Index.hr.

Повідомляється, що напередодні державний літак здійснював екстрений рейс – перевозив пацієнта з Дубровника в Загреб. У момент посадки в Дубровнику сталася поломка. Пілоти помітили значні втрати моторної оливи з правого двигуна.

Ніхто з членів екіпажу або пасажирів не постраждав, але фахівці вирішили тимчасово не експлуатувати літак.

Ремонт повітряного судна планують завершити 24 червня. Саме в цей день у Москві збираються проводити перенесений через коронавірус парад парад до 75-річчя завершення Другої світової війни. Це означає, що президент Хорватії на подію не потрапить.

Прес-секретар канцелярії президента Ніколя Єліч підтвердив, що візит Зорана Мілановіча офіційно скасований. Державний літак зламано, а комерційних рейсів у Росію немає через карантин.

"Президент Мілановіч скасував свою поїздку до Москви через поломку державного літака, який не може бути відремонтовано до запланованої поїздки, а комерційні рейси в Росію ще не запущені", — сказав Єліч.

Мілановіч перебуває з офіційним візитом в Чорногорії, і відразу після його закінчення, він повинен був виїхати до Москви.

Як повідомляли "Українські Новини", у ВООЗ здивовані низькою смертністю від коронавірусу в Росії і зажадали від країни пояснити метод лікування.

В Європейському Союзі назвали дві країни, які проводять масштабну кампанію по дезінформації під час пандемії коронавірусу. Це Росія і Китай.

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