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09 травня 2020, субота, 16:41 5
Суспільство 2020-05-09T17:15:01+03:00
Українські Новини
У центрі Харкова провели автопробіг на честь 75-річчя Перемоги

У центрі Харкова провели автопробіг на честь 75-річчя Перемоги

Елена Новикова
День Перемоги, автопробіг, 9 травня, Воєнна техніка, 75-річчя Перемоги
Авторобег в Харкові. Фото: Telegram/ХС | Харків
Авторобег в Харкові. Фото: Telegram/ХС | Харків

В День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 9 травня, у Харкові провели щорічний автопробіг на площі Конституції. Він був присвячений 75-річчю з Дня Перемоги.

Фото і відео опубліковано на сторінці "ХС Харків" в соціальних мережах.

В автопробігу взяли участь автомобілі, стилізовані під військову техніку тих років, а люди були одягнені у форму військову форму бійців Червоної армії.

Автопробіг у Харкові. Фото: Telegram/ХС | ХарківАвтопробіг в Харкові. Фото: Telegram/ХС | Харків

Автопробіг на 9 травня в Харкові. Фото: Telegram/ХС | ХарківАвтопробіг на 9 травня в Харкові. Фото: Telegram/ХС | Харків

Автопробіг у Харкові до 75-річчя перемоги. Фото: Telegram/ХС | ХарківАвтопробіг у Харкові до 75-річчя перемоги. Фото: Telegram/ХС | Харків

Автопробіг у Харкові. Фото: Telegram/ХС | ХарківАвтопробіг в Харкові. Фото: Telegram/ХС | Харків

Як повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський на Закарпатті вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні.

Крім того, всього 9 травня в Україні заплановано проведення 340 заходів. Поліція очікує близько 290 заходів з покладанням квітів та 50 автопробігів. Публічну безпеку і порядок під час зазначених заходів будуть забезпечувати понад 6,9 тисячі поліцейських і понад 1,4 тисячі військовослужбовців Національної гвардії України.

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