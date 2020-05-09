У центрі Харкова провели автопробіг на честь 75-річчя Перемоги

В День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 9 травня, у Харкові провели щорічний автопробіг на площі Конституції. Він був присвячений 75-річчю з Дня Перемоги. Фото і відео опубліковано на сторінці "ХС Харків" в соціальних мережах. В автопробігу взяли участь автомобілі, стилізовані під військову техніку тих років, а люди були одягнені у форму військову форму бійців Червоної армії. Автопробіг в Харкові. Фото: Telegram\/ХС | Харків Автопробіг на 9 травня в Харкові. Фото: Telegram\/ХС | Харків Автопробіг у Харкові до 75-річчя перемоги. Фото: Telegram\/ХС | Харків Автопробіг в Харкові. Фото: Telegram\/ХС | Харків Як повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський на Закарпатті вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні. Крім того, всього 9 травня в Україні заплановано проведення 340 заходів. Поліція очікує близько 290 заходів з покладанням квітів та 50 автопробігів. Публічну безпеку і порядок під час зазначених заходів будуть забезпечувати понад 6,9 тисячі поліцейських і понад 1,4 тисячі військовослужбовців Національної гвардії України.