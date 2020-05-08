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08 травня 2020, пʼятниця, 19:30 4
Зовнішня політика 2020-05-08T20:00:01+03:00
Українські Новини
Путін привітав народ України, але не Зеленського, з 75-річчям Перемоги

Путін привітав народ України, але не Зеленського, з 75-річчям Перемоги

Надежда Комендантова
Володимир Путін, Володимир Зеленський, День Перемоги, 9 травня
Путін. Фото: kremlin.ru
Путін. Фото: kremlin.ru

Президент Російської Федерації Володимир Путін, який раніше разом з Трампом зробив спільну заяву з нагоди 75-ї річниці зустрічі на Ельбі, привітав з Днем перемоги над нацизмом лідерів країн, що входили до складу СРСР, а в Україні і Грузії адресував вітання лише народам.

Про це повідомляє сайт Кремля про привітання лідерів і громадянам іноземних держав з нагоди 75-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні"

"Володимир Путін направив вітальні послання лідерам і громадянам Азербайджану, Вірменії, Білорусії, Казахстану, Киргизії, Молдови, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, Абхазії, Південній Осетії, а також народам Грузії і України з нагоди 75-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Президент Росії підкреслив, що в наших країнах свято шанують пам'ять героїв, які своєю мужністю на фронті і самовідданою працею в тилу допомогли здобути Перемогу над нацизмом, яка стала нашим спільним великим надбанням", - сказано в повідомленні.

У Кремлі повідомили, що Путін направив привітання керівництву і народам Великобританії, США і Франції, а саме прем'єр-міністра Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії Борису Джонсону, президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу і президенту Французької Республіки Еммануелю Макрону.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що параду в Москві 9 травня не буде.

Тим часом, Президент Володимир Зеленський впевнений в тому, що війна на Донбасі завершиться за його президентства, а раніше зазначав, що може домовитися про угоду з Володимиром Путіним і дає йому рік, щоб покласти кінець війні на Донбасі.

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