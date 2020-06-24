У розпал карантину в Росії проводять парад до Дня Перемоги. Хто зі світових лідерів прибув на захід

Сьогодні в Росії незважаючи на карантин проводять військовий парад, присвячений 75-річчю перемоги у Другій світовій війні, який перенесли через спалах коронавірусу. На захід прибудуть лідери з семи країн, передають Українські Новини.

У Москві на Красній площі відбудеться парад, в якому візьмуть участь близько 13 тисяч військовослужбовців з 13 країн, більш ніж 200 військових машин і 75 літаків.

Доступ до президента Путіна буде обмежено. Крім того, російські ветерани війни, які будуть спостерігати за парадом, також будуть перебувати один від одного на дистанції. Всім військовим, які будуть брати участь у параді, провели тестування на коронавірус.

На парад прибудуть лідери з семи країн світу. Зокрема, президенти Білорусі, Казахстану, Киргизії, Молдавії, Сербії, Таджикистану і Узбекистану.

Крім того, паради пройдуть і в інших містах: на Камчатці, Сахаліні, у Владивостоці, в Хабаровську, в Уссурійську, в Білогірську та інших містах.

На парадах демонструють військову техніку: реактивні системи залпового вогню "Ураган", "Смерч", артилерійські установки "Малка", "Гіацинт", самохідні міномети "Тюльпан", бронетранспортери БТР-80, БТР-82А, ЗРК "Тор-М2У", "Бук", важкі вогнеметні системи ТОС-1А "Пригрів", машини хімічної розвідки РХМ-6, ОТРК "Іскандер", зенітні ракетні системи С-300 ПС і С-400, комплекси радіоелектронної боротьби "Леєр-2" і "Інфауна".

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Раніше Українські Новини повідомляли, Президент Хорватії Зоран Мілановіч не поїде на парад до Москви через поломку урядового літака.

Володимир Путін привітав з 75-ю річницею Дня перемоги лідерів країн, що входили до складу СРСР, а в Україні і Грузії адресував вітання лише народам.