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  • У поїздах більше не будуть годувати, а на вокзалах потрібно носити маску, — МОЗ опублікував нові рекомендації
01 червня 2020, понеділок, 12:46 8
Транспорт 2020-06-01T13:30:02+03:00
Українські Новини
У поїздах більше не будуть годувати, а на вокзалах потрібно носити маску, — МОЗ опублікував нові рекомендації

У поїздах більше не будуть годувати, а на вокзалах потрібно носити маску, — МОЗ опублікував нові рекомендації

Кира Молчанова
МОЗ, Укрзалізниця, Поїзди, Потяги
Укрзалізниця. Фото: Facebook Ivan Yuryk
Укрзалізниця. Фото: Facebook Ivan Yuryk

Від сьогогдні "Укрзалізниця" уже відновила залізничні перевезення. Водночас Міністерство охорони здоров'я затвердило рекомендації щодо здійснення залізничних пасажирських перевезень в період карантину.

Про це йдеться в постанові головного державного санітарного лікаря №31 від 30 травня, передають Українські Новини.

Згідно з ним, перевезення пасажирів здійснюватиметься у межах кількості місць для сидіння, у разі перевезень в області, де не діє пом'якшення карантину, - в межах 50% від кількості місць для сидіння за умови розміщення пасажирів з вільними місцями поруч, спереду і ззаду.

  • У приміщенні вокзалів дозволено перебування не більш як 1 людині на 10 кв. м площі залу обслуговування пасажирів з дотриманням дистанції 1,5 м.
  • Перебування на вокзалах, в залах очікування дозволено тільки з використанням засобів індивідуального захисту.
  • Маски або респіратори також мають використовувати працівники залізниці.
  • Ті співробітники, які безпосередньо контактують з пасажирами, мають мати при собі кишеньковий диспенсер з антисептиком.
  • Перед початком робочого дня всім працівникам залізниці потрібно пройти термометрію.
  • Працівники, у яких температура виявилася вище 37,2 градуса або які мають ознаки гострого респіраторного захворювання (ГРЗ), не допускаються до роботи.
  • У приміщеннях вокзалу потрібно проводити вологе прибирання щонайменше 4 рази на день провітрювати приміщення кожні 2 години (при сприятливій погоді провітрювання рекомендується робити постійно).
  • На вокзалах, станціях, в поїздах потрібно проводити дезінфекцію поверхонь.
  • На вокзалах і станціях мають бути обладнані місця для проведення дезінфекції рук.
  • Заборонено надання кейтерінгових послуг і реалізація продуктів харчування в поїздах (за винятком бутильованої води).

Як повідомляли Українські Новини, акціонерне товариство "Укрзалізниця" відкриє продаж квитків за 90 діб до дати відправлення поїзда з червня.

Сьогодні Україна переходить до наступного етапу пом'якшення карантину.

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