У поїздах більше не будуть годувати, а на вокзалах потрібно носити маску, — МОЗ опублікував нові рекомендації

Від сьогогдні "Укрзалізниця" уже відновила залізничні перевезення. Водночас Міністерство охорони здоров'я затвердило рекомендації щодо здійснення залізничних пасажирських перевезень в період карантину. Про це йдеться в постанові головного державного санітарного лікаря №31 від 30 травня, передають Українські Новини. Згідно з ним, перевезення пасажирів здійснюватиметься у межах кількості місць для сидіння, у разі перевезень в області, де не діє пом'якшення карантину, - в межах 50% від кількості місць для сидіння за умови розміщення пасажирів з вільними місцями поруч, спереду і ззаду. У приміщенні вокзалів дозволено перебування не більш як 1 людині на 10 кв. м площі залу обслуговування пасажирів з дотриманням дистанції 1,5 м. Перебування на вокзалах, в залах очікування дозволено тільки з використанням засобів індивідуального захисту. Маски або респіратори також мають використовувати працівники залізниці. Ті співробітники, які безпосередньо контактують з пасажирами, мають мати при собі кишеньковий диспенсер з антисептиком. Перед початком робочого дня всім працівникам залізниці потрібно пройти термометрію. Працівники, у яких температура виявилася вище 37,2 градуса або які мають ознаки гострого респіраторного захворювання (ГРЗ), не допускаються до роботи. У приміщеннях вокзалу потрібно проводити вологе прибирання щонайменше 4 рази на день провітрювати приміщення кожні 2 години (при сприятливій погоді провітрювання рекомендується робити постійно). На вокзалах, станціях, в поїздах потрібно проводити дезінфекцію поверхонь. На вокзалах і станціях мають бути обладнані місця для проведення дезінфекції рук. Заборонено надання кейтерінгових послуг і реалізація продуктів харчування в поїздах (за винятком бутильованої води). Як повідомляли Українські Новини, акціонерне товариство "Укрзалізниця" відкриє продаж квитків за 90 діб до дати відправлення поїзда з червня. Сьогодні Україна переходить до наступного етапу пом'якшення карантину.