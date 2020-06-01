У поїздах більше не будуть годувати, а на вокзалах потрібно носити маску, — МОЗ опублікував нові рекомендації

Про це йдеться в постанові головного державного санітарного лікаря №31 від 30 травня, передають Українські Новини.

Згідно з ним, перевезення пасажирів здійснюватиметься у межах кількості місць для сидіння, у разі перевезень в області, де не діє пом'якшення карантину, - в межах 50% від кількості місць для сидіння за умови розміщення пасажирів з вільними місцями поруч, спереду і ззаду.

У приміщенні вокзалів дозволено перебування не більш як 1 людині на 10 кв. м площі залу обслуговування пасажирів з дотриманням дистанції 1,5 м.

Перебування на вокзалах, в залах очікування дозволено тільки з використанням засобів індивідуального захисту.

Маски або респіратори також мають використовувати працівники залізниці.

Ті співробітники, які безпосередньо контактують з пасажирами, мають мати при собі кишеньковий диспенсер з антисептиком.

Перед початком робочого дня всім працівникам залізниці потрібно пройти термометрію.

Працівники, у яких температура виявилася вище 37,2 градуса або які мають ознаки гострого респіраторного захворювання (ГРЗ), не допускаються до роботи.

У приміщеннях вокзалу потрібно проводити вологе прибирання щонайменше 4 рази на день провітрювати приміщення кожні 2 години (при сприятливій погоді провітрювання рекомендується робити постійно).

На вокзалах, станціях, в поїздах потрібно проводити дезінфекцію поверхонь.

На вокзалах і станціях мають бути обладнані місця для проведення дезінфекції рук.

Заборонено надання кейтерінгових послуг і реалізація продуктів харчування в поїздах (за винятком бутильованої води).

Як повідомляли Українські Новини, акціонерне товариство "Укрзалізниця" відкриє продаж квитків за 90 діб до дати відправлення поїзда з червня.

Сьогодні Україна переходить до наступного етапу пом'якшення карантину.