"Укрзалізниця" поки не запускає потяги в 5 областей. Там не послабили карантин

Сьогодні Акціонерне товариство "Укрзалізниця" уже відновила залізничні перевезення, проте не у всі області. "Укрзалізниця" ще не отримала рішення про послаблення карантину від регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Вінницькій, Львівській, Дніпропетровській, Чернівецькій, Рівненській областях.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"Станом на 1 червня "Укрзалізниця" ще не отримала рішення про послаблення карантину від регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обласних державних адміністрацій у Вінницькій, Дніпропетровській, Львівській, Рівненській, Чернівецькій областях. У Хмельницькій області є дозвіл на курсування тільки в двох напрямах: "Жмеринка - Гречани" і "Хмельницький - Волочиськ", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, з 1 червня в Україні відновлені міжобласні пасажирські залізничні та автомобільні перевезення, а також рух поїздів далекого прямування і "Укрзалізниця" в наступні кілька днів збільшить кількість нових рейсів.

Міністерство охорони здоров'я затвердило рекомендації щодо здійснення залізничних пасажирських перевезень в період карантину.