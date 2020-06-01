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01 червня 2020, понеділок, 13:04 8
Транспорт 2020-06-01T13:45:02+03:00
Українські Новини
"Укрзалізниця" поки не запускає потяги в 5 областей. Там не послабили карантин

"Укрзалізниця" поки не запускає потяги в 5 областей. Там не послабили карантин

Кира Молчанова
Укрзалізниця, Поїзди, карнтин, Послаблення карантину, графік руху поїздів
Укрзалізниця. Фото: Facebook/Євген Кравцов
Укрзалізниця. Фото: Facebook/Євген Кравцов

Сьогодні Акціонерне товариство "Укрзалізниця" уже відновила залізничні перевезення, проте не у всі області. "Укрзалізниця" ще не отримала рішення про послаблення карантину від регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Вінницькій, Львівській, Дніпропетровській, Чернівецькій, Рівненській областях.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"Станом на 1 червня "Укрзалізниця" ще не отримала рішення про послаблення карантину від регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обласних державних адміністрацій у Вінницькій, Дніпропетровській, Львівській, Рівненській, Чернівецькій областях. У Хмельницькій області є дозвіл на курсування тільки в двох напрямах: "Жмеринка - Гречани" і "Хмельницький - Волочиськ", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, з 1 червня в Україні відновлені міжобласні пасажирські залізничні та автомобільні перевезення, а також рух поїздів далекого прямування і "Укрзалізниця" в наступні кілька днів збільшить кількість нових рейсів.

Міністерство охорони здоров'я затвердило рекомендації щодо здійснення залізничних пасажирських перевезень в період карантину.

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